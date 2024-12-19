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Galatasaray Dybala için teklif yaptı mı? Roma'dan açıklama

Galatasaray Dybala için teklif yaptı mı? Roma'dan açıklama

Galatasaray'ın Paulo Dybala ile yaptığı görüşmeler İtalyan basının da gündeminde. Süreç hakkında konuşan Roma Sportif Direktörü Ghisolfi, "Henüz resmi bir teklif yok." dedi.

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Galatasaray'ın ara transfer çalışmaları başladı. Paulo Dybala, sarı kırmızılıların listesinin ilk sırasında yer alıyor. Roma Sportif Direktörü Ghisolfi konu hakkında açıklamalarda bulundu.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan kulüp yetkilisi, "Dybala'nın menajerinin Galatasaray ile görüştüğünü duyduk. Henüz bize ulaşan bir teklif yok. Ancak bir öneri gelirse değerlendirebiliriz." dedi.

Sezon sonunda Roma ile sözleşmesi sona erecek Dybala, bu sezon 18 maçta 2 gol ve 1 asistle oynadı. Arjantinli yıldızın menajeri, pazartesi günü Galatasaray-Trabzonspor maçında stadyumdaydı.

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