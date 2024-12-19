İlyas Yalçıntaş hakim karşısına çıktı, savcıdan hapis talebi! Ara karar açıklandı

Şarkıcı İlyas Yalçıntaş'ın İran uyruklu bir kadına karşı "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği iddiasıyla açılan davada ara karar açıklandı.

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İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Yalçıntaş ve tarafların avukatları katıldı. Duruşmada savunma yapan Yalçıntaş, müşteki M.H'nin kendisini rahatsız ettiğini ve evine girdiğini iddia ederek, kendisinin de şikayetçi olduğunu söyledi.

Şikayetlerine rağmen müştekinin kendisini rahatsız etmeye devam ettiğini savunan Yalçıntaş, "Beni bu nedenlerle çok fazla tahrik etti. Ben de bu tahriklerine dayanamayarak söz konusu mesajları attım, kabul ediyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." dedi.

Müşteki avukatı Ali Kemal Atçeken ise sanığın savunmasını kabul etmediklerini, müvekkilinin bu olay nedeniyle sınır dışı edildiğini ve eğitim hayatının sona erdiğini belirtti.

Müvekkilinin darbedilip, aşağılandığını öne süren Atçeken, İran'daki müvekkiline karşı Yalçıntaş'ın tehditlerinin hala devam ettiğini ifade etti.

"Sarhoş olduğu sırada cinsel saldırıya maruz kaldı"

Atçeken, müvekkilinin sarhoş olduğu sırada cinsel saldırıya maruz kaldığını iddia ederek, sanığın tutuklu yargılanmasını talep etti. Avukat Atçeken sanığın müvekkiline küfrettiği konuşmanın ses kaydını da mahkemede dinletti.

"Ses kaydı bana aittir"

Sanık Yalçıntaş, mahkeme başkanının konuşmalara ilişkin sorusu üzerine,"Ağır tahrik altında kaldığım için bunları kullanmıştım. Ses kaydı bana aittir." diye konuştu.

Müşteki avukatlarından Muhammed Türkoğlu ise üzerine atılı suçu kabul eden sanığın cezalandırılmasını istedi.

2 yıla kadar hapis istemi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın üzerine atılı suçtan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Ara karar açıklandı

Ara kararını açıklayan mahkeme, taraflara mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre verilmesine hükmedip duruşmayı erteledi.

İddianameden: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İlyas Yalçıntaş'ın 8 Şubat'ta müşteki M.H'ye hakaret içerikli mesajlar gönderdiği belirtildi.

İddianamede, müştekinin savcılık ifadesinde sanıktan şikayetçi olduğu kaydedilerek, sanığın savunmasında ise üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği aktarıldı.

Sanık Yalçıntaş'ın müştekiye gönderdiği mesajlarla "sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle hakaret" suçunu işlediği ifade edilen iddianamede, sanığın 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.