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Faiz kararı sonrası piyasalar! Dolar ve altın rakamlarına bakın, 2 yılın zirvesini test etti

Faiz kararı sonrası piyasalar! Dolar ve altın rakamlarına bakın, 2 yılın zirvesini test etti

Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürdü. Faiz kararının ardından piyasalarda son durum nasıl? Dolar, altın, euro... İşte yatırımcının odağındaki rakamlar...

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Dün, Fed politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan düşürerek politika faizini 4,25-4,50 aralığına çekti. Söz konusu indirim Fed'in bu yıl yaptığı üçüncü indirim oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü  35,0380'den tamamladı.

Dolar/TL önceki kapanışın hemen üzerinde 35,0490'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 36,5160'tan, sterlin/TL yüzde 0,4 artışla 44,1420'den satılıyor.

Dolar endeksi, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek yıl faiz indirimlerine beklenildiği ölçüde devam etmeyebileceği endişelerinin güçlenmesiyle son 2 yılın zirvesi olan 108,1'i test etmesinin ardından, şu sıralarda 108 seviyesinde bulunuyor.

Gram, çeyrek altın

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 946 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 910 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 580 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika kararı sonrası 2 bin 583 dolarla son bir ayın en düşük seviyesini test ederken, yeni günde önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 2 bin 614 dolardan işlem görüyor.

Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş de tv100'de kaleme aldığı yazısında dikkat çeken tahminlerde bulundu ve şunları kaydetti:

"Artık altın ve gümüş fiyatlarında düşüş fırsatı kollayanların hazırlık yapması gerekiyor. Dolar karşısındaki tüm enstrümanlar benim paramla ucuz. Dolar ile alabileceğiz enstrümanların da ucuz olduğunu belirtmek isterim."

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