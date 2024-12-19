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İzmir'de 32 yaşındaki Semra'nın korkunç ölümü! Kapüşonu dolandı...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İzmir'de 32 yaşındaki Semra'nın korkunç ölümü! Kapüşonu dolandı...

 İzmir'in Foça ilçesinde kapüşonunun yumurta toplama makinesine dolanması sonucu nefessiz kalan kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

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Alınan bilgiye göre, bir yumurta işletmesinde çalışan Semra Yıldırım'ın (32) kıyafetinin kapüşonu, yumurta toplama makinesine dolandı.

Durumu fark eden çalışma arkadaşları, nefessiz kalan kadına müdahalede bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Menemen Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldırım, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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