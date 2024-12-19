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 Trendyol Süper Lig'de 17. hafta! İşte oynanacak maçlar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
 Trendyol Süper Lig'de 17. hafta! İşte oynanacak maçlar

 Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, yarın oynanacak bir maçla başlayacak.

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Haftanın açılış müsabakasında ikas Eyüpspor ile Fenerbahçe, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Fenerbahçe (Recep Tayyip Erdoğan)

21 Aralık Cumartesi:

16.00 Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor (BG Grup 4 Eylül)

19.00 Beşiktaş-Corendon Alanyaspor (Tüpraş)

22 Aralık Pazar:

13.30 Gaziantep FK-Onvo Antalyaspor (Gaziantep)

16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)

16.00 Bellona Kayserispor-Galatasaray (RHG EnerTürk Enerji)

19.00 Trabzonspor-Sipay Bodrum FK (Papara Park)

23 Aralık Pazartesi:

20.00 Atakaş Hatayspor-Adana Demirspor (Mersin)

20.00 RAMS Başakşehir-Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim)

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