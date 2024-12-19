BIST 9.916
DOLAR 35,05
EURO 36,50
ALTIN 2.946,05
HABER /  GÜNCEL

Kassam Tugayları 6 İsrail askerini etkisiz hale getirdi

Kassam Tugayları 6 İsrail askerini etkisiz hale getirdi

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 6 İsrail askerini öldürdüklerini ve bir asker taşıyıcı aracını hedef aldıklarını açıkladı.

Abone ol

İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'nin kuzeyinde gerçekleştirdikleri saldırılarda 6 İsrail askerini öldürdüklerini duyurdu. Ayrıca, saldırı sırasında bir asker taşıyıcı aracı da hedef alındı. Olayın detayları ve saldırının etki alanı hakkında henüz daha fazla bilgi verilmedi.

Kassam Tugayları, Telegram platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Cibaliya Mülteci Kampının ortasındaki El-Hulefa Camii yakınında sıfır mesafeden 5 İsrail askerini öldürdüklerini belirtti.

Açıklamada, Beyt Lahiya kentinin batısında İsrail ordusuna ait bir Merkava tankının yanında bir İsrail askerinin öldürülerek silahının ele geçirildiği ve tanka iki el bombası atıldığı kaydedildi.

Et-Tevam bölgesinde de bir İsrail askerinin keskin nişancı tarafından vurularak yaralandığı aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Cibaliya Mülteci Kampı'nın doğusunda ise asker taşıyıcı bir aracın patlatıldığı dile getirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
İlk kez masaya rakam gelecek! Asgari ücret için 3. toplantı bugün işte öne çıkan rakam
İlk kez masaya rakam gelecek! Asgari ücret için 3. toplantı bugün işte öne çıkan rakam
54 ilde 'Siberağ-12' operasyonu: 319 gözaltı
54 ilde 'Siberağ-12' operasyonu: 319 gözaltı
1 Ocak gelmeden market raflarına zam geldi! Litresi net 17 lira 15 kuruşu geçecek
1 Ocak gelmeden market raflarına zam geldi! Litresi net 17 lira 15 kuruşu geçecek
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'de kurulacak yönetimin dikkat etmesi gereken hususları dile getirdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Suriye'de kurulacak yönetimin dikkat etmesi gereken hususları dile getirdi
Sabaha karşı deprem paniği! AFAD duyurdu
Sabaha karşı deprem paniği! AFAD duyurdu
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
İstanbul'da vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Bu pazar seçim olsa seçimleri bilen Betimar yaptı Suriye sonrası dev ankette büyük fark
Bu pazar seçim olsa seçimleri bilen Betimar yaptı Suriye sonrası dev ankette büyük fark
Bursaspor'da şaşırtan teknik direktör kararı
Bursaspor'da şaşırtan teknik direktör kararı
Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti
Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti
Panayırda izdihamda izdiham çıktı 32 çocuk hayatını kaybetti
Panayırda izdihamda izdiham çıktı 32 çocuk hayatını kaybetti
Türk Hava Yolları'ndan Şam ve Halep'e seferler başlıyor
Türk Hava Yolları'ndan Şam ve Halep'e seferler başlıyor