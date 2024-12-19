Bursaspor'da şaşırtan teknik direktör kararı

Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, 16 Aralık'ta ayrılık kararı aldığı teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yeniden anlaştığını duyurdu.

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu'muz, teknik direktör Pablo Martin Batalla ile yapılan görüşmeler sonucunda birlikte yola devam etme kararı almıştır. Bu kararın camiamız için hayırlı olmasını dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Bursaspor 16 Aralık'ta teknik ekibi güçlendirmek için Batalla'yla yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını, bu yüzden kendisiyle yollarının ayrıldığını duyurmuştu.