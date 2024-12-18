BIST 9.916
DOLAR 35,04
EURO 36,33
ALTIN 2.921,42
HABER /  DÜNYA

Almanya'da donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken Çinli casusluk şüphesiyle tutuklandı

Almanya'da donanma üssünde izinsiz fotoğraf çeken Çinli casusluk şüphesiyle tutuklandı

Almanya'nın Kiel kentinde, bir Çinlinin donanma üssünde izinsiz fotoğraf çektiği için casusluk şüphesiyle tutuklandığı açıklandı.

Abone ol

Kamu yayın kuruluşu WDR'nin haberinde, Çin vatandaşı bir kişinin, 9 Aralık'ta Kiel-Wik deniz üssündeki askeri mülkte izinsiz fotoğraf çektiği belirlendi.

Güvenlik görevlileri tarafından polise teslim edilen bu kişinin, cep telefonu ve diğer eşyalarının Schleswig-Holstein'daki Eyalet Kriminal Polis Ofisi tarafından incelendiği ifade edildi.

Bu kişinin, casusluk şüphesiyle tutuklandığı belirtildi.

Müfettişlerin, şüphelinin yabancı bir gizli servis için çalışıp çalışmadığını ve fotoğrafları casusluk amacıyla çekip çekmediğini araştırdığı kaydedildi.

Alman askeri istihbarat servislerinin raporlarında, Alman Silahlı Kuvvetlerine (Bundeswehr) yönelik casusluk faaliyetlerinde son dönemlerde artış olduğu belirtiliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürdü
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan düşürdü
Hakan Fidan'dan Kahire'de diploması trafiği
Hakan Fidan'dan Kahire'de diploması trafiği
Ardahan valisi duyurdu: Eğitime kar nedeniyle ara verildi
Ardahan valisi duyurdu: Eğitime kar nedeniyle ara verildi
Eski Galatasaraylı Angelino'dan, 'transferi engelledi' iddialarına cevap
Eski Galatasaraylı Angelino'dan, 'transferi engelledi' iddialarına cevap
SMO komutanlarından Devlet Bahçeli'ye ikinci ziyaret
SMO komutanlarından Devlet Bahçeli'ye ikinci ziyaret
Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, Ordularını güçlendirmek için Türkiye'yi seçti
Bosna Hersek Savunma Bakanlığı, Ordularını güçlendirmek için Türkiye'yi seçti
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar fena bastıracak
Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Kar fena bastıracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mikati'den ortak basın toplantısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Mikati'den ortak basın toplantısı
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası!
Osimhen transferinde yolsuzluk iddiası!
Dışişleri Bakanı Fidan: D-8'in gerçek gücünü ortaya koymalıyız
Dışişleri Bakanı Fidan: D-8'in gerçek gücünü ortaya koymalıyız
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Salim Güran'ın telefonunda bulunan yeni delil cinayeti çözebilir
Rusya'da yük trenine çarpan yolcu treni raydan çıktı
Rusya'da yük trenine çarpan yolcu treni raydan çıktı