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Ardahan valisi duyurdu: Eğitime kar nedeniyle ara verildi

Ardahan valisi duyurdu: Eğitime kar nedeniyle ara verildi

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte yoğun kar nedeniyle eğitime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

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Yurdun birçok ilinde kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Bu illerden biri de Ardahan oldu. Kentte etkili olan kar yağışı sonrası Vali'den öğrencileri sevindirecek haber geldi.

1 GÜNLÜK ARA

Vali Hayrettin Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışı ve tipinin ulaşımı aksattığını bildirdi.

Çiçek, paylaşımında, "Olumsuz hava koşulları sebebiyle Ardahan il geneli eğitime, perşembe günü 1 gün süreyle ara verilmiştir." bilgisine yer verdi.

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