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Donald Trump saç modelini değiştirdi

Donald Trump saç modelini değiştirdi

Golf tutkusuyla bilinen ABD'nin seçilmiş Başkanı Donal Trump, Palm Beach'teki golf kulübünde hayranlarını yeni saç tıraşıyla selamladı.

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5 Kasım seçimlerinde zafer elde eden Cumhuriyetçi aday Donald Trump, başkanlık koltuğunu devralmak için gün sayıyor.

Bu süreçte kabine üyeleri ve göreve geldiğinde yapacağı işlere dair açıklamalarıyla çok kez gündem olan Trump, çok konuşulacak bir yeniliğe daha imza attı.

Florida'da Palm Beach'teki Trump International Golf Kulübü'nü ziyaret eden Trump, tarz değişikliği ile herkesi şaşırttı.

SAÇ MODELİNİ DEĞİŞTİRDİ

Klasik tişört ve kumaş pantolon kombinini yapan Donald Trump, yeni saçıyla dikkat çekti.

Hayranları tarafından çekilen görüntülerde Trump'ın yeni saç modelini göstermek için şapkasını çıkarak elinde tuttuğu görüldü.

Ziyaretçilerini selamlayarak onlara eğlenip eğlenmediklerini soran Trump, sosyal medyada gündem oldu.

KİMİ YAKIŞTI DEDİ, KİMİ ESKİ HAVASI YOK

Saç modelinde gittiği değişiklikle sosyal medyada eleştirilerin odağı olan Trump için birçok yorum yapıldı.

Bazıları Trump'ı belirgin yeni saç modeli için överken, diğerleri cazibesini kaybettiğini söyledi.

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