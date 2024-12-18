Rusya’da Taliban'ın terör listesinden çıkarılmasını sağlayacak yasa tasarısı kabul edildi

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması’nda, herhangi bir terör örgütünün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına yönelik bir mekanizma getirilmesini öngören yasa tasarısı kabul edildi.

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Duma’da bir grup milletvekili ve senatör tarafından sunulan ve Taliban’ın terör örgütü listesinden çıkarılmasına da olanak sağlayabilecek yasa tasarısı, genel kurulda oy çokluğuyla onaylandı.

Duma’da kabul edilen tasarı, parlamentodaki sürecin sona ermesinden sonra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in onayına sunulacak.

Herhangi bir terör örgütünün isminin yer almadığı tasarıyla, Rusya Federasyonu Başsavcısı veya yardımcısının beyanına dayanarak mahkeme kararıyla terör listesine alınanlar dahil, herhangi bir kuruluşun faaliyetlerine ilişkin yasağın geçici olarak askıya alınması olasılığının yasalara dahil edilmesi amaçlanıyor.

Yasa tasarısının gerekçesinde, zamanla bir örgütün terör örgütleri listesine dahil edilmesinin ardından terörü teşvik etme, meşrulaştırma ve destekleme amaçlı faaliyetlerini veya bu suçları işlemeyi durdurması gibi bir durumun ortaya çıkabileceğine dikkat çekilerek böyle bir örgütün faaliyetlerine ilişkin yasağın askıya alınmasına izin verilmesinin, mevcut yasalarda öngörülmediği hatırlatılıyor.

Tasarının Taliban gibi örgütlerin terör listesinden çıkarılması için hazırlandığı şeklinde yorumlar yapılıyor.

Rusya’nın Taliban ile ilişkileri

Taliban, 2003'te Rusya Yüksek Mahkemesinin kararıyla ülkede yasaklanan terör örgütleri listesine dahil edilmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Zamir Kabulov, 27 Mayıs’ta Adalet Bakanlığı ile Dışişleri Bakanlığının, Taliban'ı ülkede yasaklanan terör örgütleri listesinden çıkarmasını Kremlin'e teklif ettiğini bildirmişti.

Afganistan geçici hükümeti, Rusya'nın Taliban'ı ülkede yasaklı terör örgütleri listesinden çıkarma girişimini memnuniyetle karşılamıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Taliban'ın Afganistan'da "gerçek iktidar" olduğunu belirtmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Taliban konusunda gerçekler üzerinden hareket edilmesi gerektiğine dikkati çekerek Afganistan’ı kontrol eden Taliban'la ilişkileri geliştirmeleri gerektiğini söylemişti.