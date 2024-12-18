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'AK Parti'ye katıl' çağrısı yapılan Meral Akşener cephesinden açıklama geldi

'AK Parti'ye katıl' çağrısı yapılan Meral Akşener cephesinden açıklama geldi

AK Parti eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci'nin AK Parti'ye "katıl" çağrısına İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'e yakın kaynaklardan yanıt geldi. Akşener'e yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, Akşener'in hiçbir siyasi partiye dönmeye yönelik bir planlaması bulunmuyor.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na "yuvana dön" çağrısı yapan AK Parti eski MKYK Üyesi Mücahit Birinci, İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i de AK Parti saflarına davet etti.

Akşener'e seslenen Birinci, "Son olarak da şunu ifade ediyorum. Hemen sonrasında, Sayın Akşener'in de bu birliktelikte, bu çınarın altında yer alması, gönülleri samimi insanların beklentisidir. Jeopolitik gerekleri görüp, Büyük Liderin ve Sayın Devlet Bahçeli'nin 'iç cephe' vurgusunun gereğini ifa etmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışmak, bizim için bir mecburi bir vazifedir. Vakit tefrika değil, birleşme vaktidir. " ifadelerini kullandı.

Odatv Akşener'e yakın kaynaklara Birinci'nin çağrısını ve Akşener'in çağrıya vereceği cevabı sordu. Akşener'e yakın isimlerden edinilen bilgiye göre, şuanda siyaseti bırakan Akşener'in hiçbir siyasi parti ile dönmeye yönelik bir planlaması bulunmuyor.

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