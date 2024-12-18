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Beşiktaş'ta başkanlık için flaş hamle

Beşiktaş'ta başkanlık için flaş hamle

Beşiktaş Kulübü Divan Başkanlık Kurulu, Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı'nın başkan adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulübün divan başkanlık kurulundan yapılan açıklamada, "22-29 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı ile ilgili olarak, tüzüğümüz hükmü gereği genel kurulumuza katılma hakkına sahip en az 250 üyenin yazılı önerisi ile adaylık başvurusuna hak kazanan Sayın Hüseyin Yücel ve Sayın Serdal Adalı başkan adaylığı dilekçelerini vermiş ve geçici yönetim kurulu listelerini başkanlığımıza teslim etmişlerdir. Her iki adaya da başarılar dileriz." denildi.

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