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Avcılar'da kaçırıldığı ileri sürülen kişiyi arama çalışması sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Avcılar'da kaçırıldığı ileri sürülen kişiyi arama çalışması sürüyor

Avcılar'da dün akşam saatlerinde kaçırıldığı ileri sürülen kişiyi arama çalışması devam ediyor.

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Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Gaffar Okan Caddesi'ndeki geri dönüşüm alanında hizmet veren bir iş yerine gelen şüphelilerce, işletme sahibinin oğlu S.Ü'nün kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin geldikleri araçla S.Ü'yü de alarak buradan uzaklaştığını belirledi.

Polis ekiplerinin, S.Ü'yü ve şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.

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