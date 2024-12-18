Avcılar'da kaçırıldığı ileri sürülen kişiyi arama çalışması sürüyor
Avcılar'da dün akşam saatlerinde kaçırıldığı ileri sürülen kişiyi arama çalışması devam ediyor.Abone ol
Polis ekipleri, dün akşam saatlerinde Gaffar Okan Caddesi'ndeki geri dönüşüm alanında hizmet veren bir iş yerine gelen şüphelilerce, işletme sahibinin oğlu S.Ü'nün kaçırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelilerin geldikleri araçla S.Ü'yü de alarak buradan uzaklaştığını belirledi.
Polis ekiplerinin, S.Ü'yü ve şüphelileri arama çalışmaları sürüyor.