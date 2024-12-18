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'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazılı afişlerin sırrı çözüldü

'Ölünce beni kim yıkayacak?' yazılı afişlerin sırrı çözüldü

Birçok büyük şehirde billboardlarda son günlerde 'Ölünce beni kim yıkayacak' yazılı afişler dikkat çekiyor. Sosyal medyada  da çok konuşulan afişlerin sırrı çözüldü.

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Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere çok sayıda kentin işlek noktalarındaki reklam panolarına "Ölünce beni kim yıkayacak?" afişi asıldı.

Sosyal medyada oldukça merak uyandıran afişlerde herhangi bir logo, imza ya da açıklama yer almadı. 

Reklam panolarına asılan “Ölünce beni kim yıkayacak?” yazılı afişlerin gizemi çözüldü.

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayınlanacak 'Gassal' isimli dizisinin tanıtım kampanyasına ait olduğu ortaya çıkan afişler, sosyal medyada da konuşuldu.

"Gassal"da, başrolleri Ahmet Kural, Sibel Aytan, Muharrem Türkseven, Ezgi Özyürekoğlu ve Serkan Ercan paylaşıyor. 

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği, senaryosunu Sümeyye Karaaslan'ın kaleme aldığı dizinin çekimleri devam ediyor.

Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan gassalin maceralarını konu ediniyor.

Yönetmenliğini Selçuk Aydemir'in üstlendiği yapımın senaryosunu ise Sümeyye Karaaslan kaleme aldı.

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