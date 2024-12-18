Uzmanlar uyardı: İstanbul ve İzmir 100 yıl içinde sular altında kalacak

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, 100 yıl içinde dünya genelinde birçok önemli şehrin sular altında kalabileceğini belirtiyor. Onlardan biri İtalya'da bulunan Venedik.

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Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Buzulların erimesi ve deniz seviyesindeki yükselmenin kritik etkileri bugün net olarak hissedilmese de yıllar içinde birçok sorunla karşılaşılacak. Kıyı şehirlerinde 100 yıl içinde görülmesi beklenen olay ise uzmanları korkuttu. Milyonlarca insanın yaşadığı bu şehirler, gelecekte tamamen su altında kalma riskiyle karşı karşıya.

İstanbul ve İzmir'in de içinde bulunduğu diğer şehirler şöyle:



TOKYO - JAPONYA



VANCOUVER - KANADA

SİDNEY - AVUSTRALYA



SAN FRANCISCO - ABD



ABU DABİ - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ



DUBAİ - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ



OSAKA - JAPONYA



NEW YORK - ABD



MUMBAİ - HİNDİSTAN



MIAMI - ABD



LONDRA - İNGİLTERE



LIZBON - PORTEKİZ



KOPENHAG - DANİMARKA



AMSTERDAM - HOLLANDA



KALTÜTA - HİNDİSTAN



HO CHİ MİNH - VİETNAM



İSKENDERİYE - MISIR



DAKKA - BANGLADEŞ



CAKARTA - ENDONEZYA



BOSTON - ABD



BANGKOK - TAYLAND





24/25İZMİR - TÜRKİYE