Uzmanlar uyardı: İstanbul ve İzmir 100 yıl içinde sular altında kalacak

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, 100 yıl içinde dünya genelinde birçok önemli şehrin sular altında kalabileceğini belirtiyor. Onlardan biri İtalya'da bulunan Venedik.Abone ol
Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Buzulların erimesi ve deniz seviyesindeki yükselmenin kritik etkileri bugün net olarak hissedilmese de yıllar içinde birçok sorunla karşılaşılacak. Kıyı şehirlerinde 100 yıl içinde görülmesi beklenen olay ise uzmanları korkuttu. Milyonlarca insanın yaşadığı bu şehirler, gelecekte tamamen su altında kalma riskiyle karşı karşıya.
İstanbul ve İzmir'in de içinde bulunduğu diğer şehirler şöyle:
TOKYO - JAPONYA
VANCOUVER - KANADA
SİDNEY - AVUSTRALYA
SAN FRANCISCO - ABD
ABU DABİ - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
DUBAİ - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
OSAKA - JAPONYA
NEW YORK - ABD
MUMBAİ - HİNDİSTAN
MIAMI - ABD
LONDRA - İNGİLTERE
LIZBON - PORTEKİZ
KOPENHAG - DANİMARKA
AMSTERDAM - HOLLANDA
KALTÜTA - HİNDİSTAN
HO CHİ MİNH - VİETNAM
İSKENDERİYE - MISIR
DAKKA - BANGLADEŞ
CAKARTA - ENDONEZYA
BOSTON - ABD
BANGKOK - TAYLAND
24/25İZMİR - TÜRKİYE