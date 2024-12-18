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Uzmanlar uyardı: İstanbul ve İzmir 100 yıl içinde sular altında kalacak

Uzmanlar uyardı: İstanbul ve İzmir 100 yıl içinde sular altında kalacak

NTV'de yer alan habere göre uzmanlar, 100 yıl içinde dünya genelinde birçok önemli şehrin sular altında kalabileceğini belirtiyor. Onlardan biri İtalya'da bulunan Venedik.

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Küresel ısınma ve iklim değişikliği dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Buzulların erimesi ve deniz seviyesindeki yükselmenin kritik etkileri bugün net olarak hissedilmese de yıllar içinde birçok sorunla karşılaşılacak. Kıyı şehirlerinde 100 yıl içinde görülmesi beklenen olay ise uzmanları korkuttu. Milyonlarca insanın yaşadığı bu şehirler, gelecekte tamamen su altında kalma riskiyle karşı karşıya.
İstanbul ve İzmir'in de içinde bulunduğu diğer şehirler şöyle:
   
TOKYO - JAPONYA
   
VANCOUVER - KANADA

SİDNEY - AVUSTRALYA
   
SAN FRANCISCO - ABD
   
ABU DABİ - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
   
DUBAİ - BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ
   
OSAKA - JAPONYA
   
NEW YORK - ABD
   
MUMBAİ - HİNDİSTAN
   
MIAMI - ABD
   
LONDRA - İNGİLTERE
   
LIZBON - PORTEKİZ
   
KOPENHAG - DANİMARKA
   
AMSTERDAM - HOLLANDA
   
KALTÜTA - HİNDİSTAN
   
HO CHİ MİNH - VİETNAM
   
İSKENDERİYE - MISIR
   
DAKKA - BANGLADEŞ
   
CAKARTA - ENDONEZYA
   
BOSTON - ABD
   
BANGKOK - TAYLAND
   

24/25İZMİR - TÜRKİYE

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