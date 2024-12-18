Elon Musk İsrail'in hedefinde! ABD'de dev şirketine 3 soruşturma 'onları bitirim' resti

Elon Musk'ın roket şirketi SpaceX'e yönelik üç soruşturma başlatıldı. İsrail gibi bazı müttefiklerin, gizli bilgiler konusunda Musk'a güvenmediği iddia edildi. Dünyanın en zengin insanı ise "Derin devlet peşime düştü, onları bitiririm." dedi.

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ABD'de Tesla, SpaceX ve X gibi şirketlerin sahibi Elon Musk'ın devlet tarafından incelemeye alındığı bildirildi.

New York Times gazetesi, Musk ile sahibi olduğu roket şirketi SpaceX'in, ulusal güvenliği korumayı amaçlayan federal raporlama kurallarına uyup uymadığı konusunda en az üç federal incelemeyle karşı karşıya kaldığını duyurdu.



Söz konusu incelemeler, Savunma Bakanlığı Genel Müfettişlik Ofisi, Hava Kuvvetleri ve Pentagon'un İstihbarat ve Güvenlik Müsteşarlığı Ofisi tarafından başlatıldı.

Haberde, "Elon Musk ve roket şirketi SpaceX, yabancı liderlerle yaptığı görüşmelerin bazı ayrıntılarını vermemek de dahil olmak üzere, devlet sırlarını korumayı amaçlayan federal raporlama protokollerine uymakta defalarca kez başarısız oldu." denildi.

MUSK'A GÜVENLİK ERİŞİMİ VERİLMEDİ

Musk'a potansiyel güvenlik riskleri nedeniyle Hava Kuvvetleri tarafından yakın zamanda üst düzey güvenlik erişimi verilmediği bildirildi.

Haberde, Elon Musk'ın dünyanın en zengin insanı olduğu için ona ayrıcalık tanınmadığı ifadesine yer verildi.



"DERİN DEVLETİ BİTİRİRİM"

Elon Musk, kendisi ve şirketi SpaceX hakkında alınan bu karar ile ilgili, "Derin devlet hainleri, geleneksel medyadaki ücretli yandaşlarını kullanarak peşime düştü. Kavgayı başlatan ben olmak istemem ama onlar başlatırsa derin devleti bitiririm." ifadelerini kullandı.



İSRAİL MUSK'A GÜVENMİYOR

İsrail dahil olmak üzere birkaç müttefik ülke, Musk'ın hassas verileri başkalarıyla paylaşma olasılığı konusunda endişelerini dile getirdiği bildirildi.

Ayrıca İsrail Savunma Bakanlığı'nın Musk'ı "joker" olarak nitelendirdiği belirtildi.