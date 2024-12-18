ABD: Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasında son aşamaya gelindi

ABD, İsrail’in Batı Şeria’da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın son aşamaya geldiğini açıkladı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin soruşturmanın son aşamasına geldiğini açıkladı. Dış Basın Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miller, bu kritik olay hakkında detaylı bilgi alma taleplerini yineledi.

Soruşturma süreci hakkında İsrailli yetkililerden bilgi aldıklarını belirten Miller, "Bize, soruşturmalarını kapatmanın son aşamasında olduklarını söylediler" dedi. İsrail'in Eygi’nin öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunu dikkatle takip ettiklerini ifade eden Miller, "Bu olayın kabul edilemez olduğunu açıkça belirttik. Böyle bir şey asla yaşanmamalıydı" diye konuştu.

Miller, ABD'nin, İsrail'den sadece bu olayın neden ve nasıl gerçekleştiğini öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için hangi önlemleri aldığını bilmek istediğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın mağdurun ailesiyle dün yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Miller, Eygi’nin yakınlarının hesap sorma ve olayın detaylarını öğrenme haklarının bulunduğunu söyledi. Blinken'ın aileye, adalet arayışlarında yanlarında olduklarını ifade ettiğini belirten Miller, bu tür olayların şeffaf bir şekilde incelenmesinin önemine dikkat çekti.