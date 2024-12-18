BIST 9.916
DOLAR 35,02
EURO 36,71
ALTIN 2.969,60
HABER /  GÜNCEL

ABD: Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasında son aşamaya gelindi

ABD: Ayşenur Ezgi Eygi soruşturmasında son aşamaya gelindi

ABD, İsrail’in Batı Şeria’da aktivist Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın son aşamaya geldiğini açıkladı.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından öldürülen sivil aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin ölümüne ilişkin soruşturmanın son aşamasına geldiğini açıkladı. Dış Basın Merkezi’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Miller, bu kritik olay hakkında detaylı bilgi alma taleplerini yineledi.

Soruşturma süreci hakkında İsrailli yetkililerden bilgi aldıklarını belirten Miller, "Bize, soruşturmalarını kapatmanın son aşamasında olduklarını söylediler" dedi. İsrail'in Eygi’nin öldürülmesine ilişkin yürüttüğü soruşturmanın sonucunu dikkatle takip ettiklerini ifade eden Miller, "Bu olayın kabul edilemez olduğunu açıkça belirttik. Böyle bir şey asla yaşanmamalıydı" diye konuştu.

Miller, ABD'nin, İsrail'den sadece bu olayın neden ve nasıl gerçekleştiğini öğrenmekle kalmayıp, aynı zamanda bu tür trajedilerin bir daha yaşanmaması için hangi önlemleri aldığını bilmek istediğini vurguladı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın mağdurun ailesiyle dün yaptığı görüşmeye atıfta bulunan Miller, Eygi’nin yakınlarının hesap sorma ve olayın detaylarını öğrenme haklarının bulunduğunu söyledi. Blinken'ın aileye, adalet arayışlarında yanlarında olduklarını ifade ettiğini belirten Miller, bu tür olayların şeffaf bir şekilde incelenmesinin önemine dikkat çekti.

ÖNCEKİ HABERLER
2025 kehanetleri çok konuşuldu: "Kovid'ten daha kötü yeni bir salgın patlak verecek"
2025 kehanetleri çok konuşuldu: "Kovid'ten daha kötü yeni bir salgın patlak verecek"
Baş ağrınızın sebebi sinüzit olabilir!
Baş ağrınızın sebebi sinüzit olabilir!
Karın ağrısı geçmeyince hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı! Ağrının sebebi bakın neymiş
Karın ağrısı geçmeyince hastaneye gitti hayatının şokunu yaşadı! Ağrının sebebi bakın neymiş
Türk İş’ten asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı
Türk İş’ten asgari ücret görüşmesi öncesi kritik toplantı
Annesinden karaciğer nakledilen bebeğe aynı ameliyatta bağırsaktan da safra yolu yapıldı
Annesinden karaciğer nakledilen bebeğe aynı ameliyatta bağırsaktan da safra yolu yapıldı
Bakan Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı ziyareti başvurusuna ilişkin açıklama
Bakan Yılmaz Tunç'tan DEM Parti'nin İmralı ziyareti başvurusuna ilişkin açıklama
1 TL'nin maliyeti rekor kırdı! Kendi değerinden çok daha pahalı...
1 TL'nin maliyeti rekor kırdı! Kendi değerinden çok daha pahalı...
ING Türkiye, yenilikçi dijital hizmeti ING KOBİ Hızlı Limit'i tanıttı
ING Türkiye, yenilikçi dijital hizmeti ING KOBİ Hızlı Limit'i tanıttı
Amasya'da 350 yıl önce işlenen cinayeti kadı çözmüş zehirli börek cinayeti
Amasya'da 350 yıl önce işlenen cinayeti kadı çözmüş zehirli börek cinayeti
Esed rejimi ülke ekonomisini de enkaza çevirdi
Esed rejimi ülke ekonomisini de enkaza çevirdi
"Kırmızı Kitap"ın güncellenmesinde sona gelindi
"Kırmızı Kitap"ın güncellenmesinde sona gelindi
Manchester City çöküşte, Guardiola çaresiz, taraftar huzursuz
Manchester City çöküşte, Guardiola çaresiz, taraftar huzursuz