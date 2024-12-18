ING Türkiye, yenilikçi dijital hizmeti ING KOBİ Hızlı Limit'i tanıttı

ING Türkiye, işletmelerin hız ve esneklik ihtiyaçlarına cevap verebilmek amacıyla ING KOBİ Hızlı Limit adlı yeni dijital hizmetini hayata geçirdi.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING KOBİ Hızlı Limit ile işletme sahipleri ihtiyaçları olan yüksek limitli kredi ürünleri için tek seferde tamamen dijital kanallar üzerinden limit başvurusunda bulunabiliyor ve başvuru sonucunu dijitalden öğrenebiliyor. ING müşterisi olan ya da olmayan tüm şahıs firmaları, limited ve anonim şirketler, kredi limit talebinde bulunabiliyor.

ING KOBİ Hızlı Limit, işletme sahiplerine tüm kredi ürünlerine ait limitleri tek seferde dijitalden ve güvenli bir şekilde öğrenebilme olanağı sağlıyor. KOBİ Hızlı Limit ile şahıs işletmeleri, limited ve anonim şirketler, yüksek limitlerle işletme sermayesi amaçlı taksitli ticari kredi gibi nakit kredi ürünlerine, DBS, teminat mektubu, KOBİ İş Yeri ve KOBİ Taşıt Kredisi gibi bankacılık ürünlerine hiçbir evrak sunmadan dijital ortamdan başvurabiliyor.

İşletmeler onaylanan kredi limitlerini görüntülü görüşme ile Cebimdeki Danışman KOBİ üzerinden öğrenebiliyor ve kredi detayları ile ilgili diledikleri zaman portföy yöneticilerinden görüntülü görüşme ile hizmet alabiliyor.

ING müşterisi olan şahıs firmaları, limited ve anonim şirketler, Kurumsal İnternet Şubesine giriş yaparak başvuru gerçekleştirebiliyor. Henüz ING müşterisi olmayan şahıs firmaları ve limited şirketler ING Mobil uygulaması üzerinden uzaktan müşteri olma adımlarını tamamlayarak, anonim şirketler ise ING şubelerine giderek hesap açılışı yapabiliyor, ardından başvuru sürecine devam edebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, KOBİ Hızlı Limit ile işletme sahiplerine, yüksek limitli kredi başvurularını tamamen dijital ortamda yapma olanağı sağladıklarını belirtti.

Ağar, müşterilerine hız ve kolaylık sağlayarak onların rekabette öne çıkmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını, bu doğrultuda dijitalleşmeyi stratejilerinin merkezine alarak yenilikçi, uçtan uca dijital ürün ve hizmetler geliştirdiklerini kaydederek, "Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olmayı hedefliyor, yeni teknolojilerle tüzel müşterilerimizin ticari faaliyetlerini desteklemeyi önceliklendiriyoruz. Yeni hizmetlerimizi geliştirirken müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkeze alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri KOBİ Hızlı Limit ile ticari firmaların, ticaret akışını kolaylaştıran ve ihtiyaçları olan kredi ürünlerine kolay erişim sağlamalarını amaçladıklarını vurgulayan Ağar, "Bu hizmetimizle tüzel müşterilerimize hız, esneklik ve kolaylık sağlıyoruz. Bu yenilikçi hizmetimiz ile müşterilerimiz tek bir form üzerinden tüm ticari kredi ürünleri için tamamen dijital kanallardan limit başvurusunda bulunabiliyor, üstelik bu şekilde kendi ticari kredi limitlerini istedikleri gibi şekillendirebiliyor. Sektörde ticari krediler için tek bir yerden ve dijitalden başvuru sürecini sağlayan ilk banka olmaktan dolayı ayrıca mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimizin finansmana ihtiyaç duydukları her anda yanlarında olmaya ve onlara işlerinin başından ayrılmadan bankacılık işlemlerini gerçekleştirebileceği hizmetler sunarak hayatlarını kolaylaştırmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.​​​​​​​