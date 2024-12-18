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İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı

İstanbul'da, 6 ilçede düzenlenen operasyonda yabancı kadınlara internet siteleri üzerinden fuhuş yaptırdığı öne sürülen 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet siteleri üzerinden yabancı kadınları ev ve otellere yönlendirerek, fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Üç aylık çalışmanın ardından 13 Aralık'ta, Gaziosmanpaşa, Sultangazi, Beyoğlu, Şişli, Üsküdar ve Ümraniye'de 15 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, 9 erkek şüpheli yakalandı.

Operasyonda, fuhuş yaptığı belirlenen 6 Rus, 3 Kırgız, 1 Kazak, 2 Belarus ve Tunus uyruklu birer kadın kurtarıldı.

Yapılan aramalarda da 58 bin 300 lira, 1401 dolar, 890 avro para, 17 cep telefonu, 17 SIM kartla 2 USB bellek ele geçirildi.

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