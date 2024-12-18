İsrail boykotu yerli temizlik ürünlerinde satışı artırdı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonrası farklı markaların ürünleri dünya genelinde boykot edilirken, Türkiye'de de yerli temizlik ürünlerinin satışlarında önemli ölçüde artış yaşandı.

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ERCN Kimya Satış Müdürü Erdoğan Akkuş, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, son bir yıldır tüketicilerin bilinçlenmesi ve özellikle boykot olayları nedeniyle daha duyarlı ve hassas davranmasının işlerine yansıdığını belirterek, üretici olarak ürünlerinin kalitesini artırarak üretime devam ettiklerini söyledi.

Gelen taleple birlikte satış noktaları, dağıtım ve lojistik ağını daha da geliştirerek hizmet sunduklarını aktaran Akkuş, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda işbirliği yaptığımız yerel marketler var. Onlar da yine yerli ve milli ürünlerimize sahip çıkıyor, destek oluyor. Ülke ekonomisine katkı için olması gereken bizim yüzde 100 ham maddeyi kendimiz üretemesek bile yüzde 50 yarı mamul işlediğimiz her malın, aldığımız her ürünün parasının yurt içinde kalmasına da özen göstermeliyiz. Hem yurt içinde üretim yapalım hem kazandığımız para yine yurt içinde kalsın hem ekonomimize yansısın. Ülke olarak, inşallah bu boykottan sonraki süreçte de yerli ve milli ürünleri kullanmaya devam ederiz."

Akkuş, bu yılı yüzde 38 büyümeyle kapatacaklarını belirterek, "Bu süreç hem firmamızın satışlarına yansıdı hem içeride işlerimizi biraz daha geliştirmemize yardımcı oldu. Biz bu süreci çoktan beri zorluyorduk ve bunu boykottan önce de anlatıyorduk. Türkiye'de içtiğimiz kahveden, bindiğimiz arabalara, beyaz eşyamıza kadar kullandığımız deterjanlara kadar yabancı menşeli olmasına gerek yok. Biz bize yetebilecek bir ülkeyiz. Kendi sektörümüzden buna ışık tutmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

"Etiketlerimize 'yüzde 100 yerli marka ve yerli üretim' yazıyoruz"

Sektör Kimya Pazarlama ve İş Geliştirme Müdürü Tolga Ataş da Türk tüketicisinin milli duygularla hareket ettiğinde duyarlı bir durum sergilediğini belirterek, gelişmelerle birlikte tüketicilerin yerli ürünlere daha çok kullanım şansı verdiğini aktardı.

Üreticilerin söz konusu fırsatı başarıya çevirmeye başladıklarını anlatan Ataş, şunları kaydetti:

"Biz de onlardan biriyiz. Ürünlerimizi dünya standartlarında üretiyoruz ve yeni yaptığımız fabrikada da, AR-GE merkezimizde de tüm tüketicilerin aradığı kalitede inovatif ve yenilikçi ürünler üretiyoruz. Tüketiciler de sosyal medyada ürünlerimizin yerli olup olmadığını sorguluyor. Biz de bu nedenle etiketlerimize 'yüzde 100 yerli marka ve yerli üretim' yazıyoruz. Tüketici iyi ürünü her zaman sahipleniyor."

Ataş, ağırlıklı olarak Orta Doğu ve Avrupa ülkelerine ihracat yaptıklarını sözlerine ekledi.