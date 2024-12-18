BIST 9.971
DOLAR 35,02
EURO 36,78
ALTIN 2.977,53
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Konya'da yangın faciası! Karı-koca öldü, 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Konya'da yangın faciası! Karı-koca öldü, 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekipler yangını kontrol altına aldıktan sonra Zeki ile Aynur Özbay çiftinin cansız bedenlerine ulaştı.

Abone ol

Üzümlü Mahallesi'ndeki yayla evinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki Zeki ile Aynur Özbay çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Çiftin cenazeleri, Beyşehir Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Öte yandan ahırda bulunan 7 büyükbaşın da telef olduğu öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Ahmet Yener'e ziyaret
Serdal Adalı'dan YSK Başkanı Ahmet Yener'e ziyaret
İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı
İstanbul'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 9 zanlı yakalandı
Dolarda kritik eşik aşıldı! Altın fiyatlarında son durum
Dolarda kritik eşik aşıldı! Altın fiyatlarında son durum
Ömer Çelik: HTŞ'yi desteklesek 'Destekledik' deriz
Ömer Çelik: HTŞ'yi desteklesek 'Destekledik' deriz
Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzedelere ziyaret: Sizin mutluluğunuz her şeye bedel
Bakan Kurum'dan köy evlerine taşınan depremzedelere ziyaret: Sizin mutluluğunuz her şeye bedel
Uzayda mahsur kalan 2 astronotun eve dönüşü yine ertelendi
Uzayda mahsur kalan 2 astronotun eve dönüşü yine ertelendi
Türkiye genelinde kasım ayı konut satışları açıklandı
Türkiye genelinde kasım ayı konut satışları açıklandı
Yavaş canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: Bunları silkelememişler
Yavaş canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: Bunları silkelememişler
Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yemek yedi
Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yemek yedi
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Belçika ekibi Cercle Brugge'le karşılaşacak
Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Belçika ekibi Cercle Brugge'le karşılaşacak
İş insanı İbrahim Umur Akal evinde ölü bulundu
İş insanı İbrahim Umur Akal evinde ölü bulundu
Hamile eşini boğarak öldürmüştü! Katilin ifadeleri kan dondurdu
Hamile eşini boğarak öldürmüştü! Katilin ifadeleri kan dondurdu