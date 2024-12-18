Yavaş canlı yayında açtı ağzını yumdu gözünü: Bunları silkelememişler

Belediyelerin SGK borçları üzerinde başlayan tartışma bazı iştirak firmalarına hacizle sonlandı. Haciz için adı geçen belediyelerden biri de Ankara Büyükşehir Belediyesi'ydi. Canlı yayında yaşananlar için sert konuşan Mansur Yavaş Ankara'da Cumhur İttifakı'ndan CHP'ye geçen belediyeleri kastederek 'Bunları silkelememişler' dedi.

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Belediyeler üzerindeki SGK tartışması alev aldı. Sebebi ise bakanlığın 6 CHP'li belediye için haciz kararı göndermesi oldu. Tartışmanın muhataplarından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan sert bir açıklama geldi.

Halk TV'de canlı yayına katılan Yavaş 1 milyar 749 milyon 461 bin dolar borç ödediklerini belirterek, 'dertleri üzüm yemek değil bağcıyı dövmek' dedi. Yavaş ayrıca Ankara'da AK Parti ve MHP'den CHP'ye geçen belediyelerin borçlarının çok olduğunu ve bunların açıklanmadığını vurgulayarak 'bunları silkelememişler' ifadelerini kullandı.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konuşmasında öne çıkanlar:

"Biz belediyeyi teslim aldığımızda 8 Nisan itibariyle 2 milyar 247 milyon dolar ABB'nin borcu vardı. Bu borca bankalar dahil. ABB'nin sigorta borcu yoktu ancak belediyenin borcu vardı. 1 milyar 749 milyon 461 bin dolar borcu ödedik. Bütçe gelirlerimiz de yarı yarıya düştü. Kredi istedik kredi vermediler. Bir kamu bankasında 2 milyar lira paramız var olduğu halde para alamadık. Hizmetlerimiz engellenmek istedi.

ANKAPARK'ın borcu

2016 yılında Ankapark için çekilen paranın borcu 2019 Nisan tarihiyle ödemeye başlanması için anlaşma yapılmış. Biz borçlarımızı ödedik yoksa bir de faiz ödeyecektik.

Şirketlere sigortalar nedeniyle 80 milyon dolar borcumuz arttı. Bunu da belediye meclisinde şeffaflıkla açıkladık.

Sadece Ankara'da Cumhur İttifakından CHP'ye geçen belediyelerin borcu 2 milyar lira. Bunları silkelememişler. Ama bu borçları da CHP'ye yazıyorlar.

Onların derdi üzüm yemek değil bağcıyı dövmek

Peki, biz neler yaptık? Bu konu gündeme gelir gelmez 650 milyon lirayı peşin ödedik Sosyal Güvenlik Kurumu’na. Yeni kararlar içinde kendilerine liste verdik. Dedik ki, 'Devlete şu şu gayrimenkullerimiz var, bunları size teminat olarak gösterelim.' Hayır, kabul etmediler, 'Üzerinde haciz var' diyorlar. Peki, 'Hacizsiz malımız var, bizim Çevre Bakanlığı’ndan alacağımız var, 1 milyar liraya yakın. 'Onu size aktaralım' dedik. 'Hayır, onu da istemeyiz' diyorlar. Onların derdi üzüm yemek değil bağcıyı dövmek.

"Açlıktan ölemez, kimse soğuktan donamaz."

Daha önce de yaptılar, ne oldu? 31 Mart seçimlerinde CHP birinci parti çıktı. Bunun sonu tek başına iktidardır. Böyle yaparlarsa CHP hemen hemen bütün belediyeleri alacak. Vatandaşla şaka yapılmaz, alay edilmez. Hala anlayamadılar, biz gerçek belediyeciliği yaptık. Vatandaş bizim yaptıklarımızı anlamıyor mu? Vatandaş bunları cezalandıracak. Bir bankanın yaptığı zarar ile tüm belediyelerden alınacak para hemen hemen eşit. Tamamen bir algı operasyonu. Benim yönettiğim kentte kimse açlıktan ölemez, kimse soğuktan donamaz."