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Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yemek yedi

Vedat Milor, Kent Lokantası'nda yemek yedi

Yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, İBB’nin Üsküdar Kent Lokantası’nda 40 liraya ekonomik menüyü yedi. Milor’un ziyareti, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Ünlü yemek eleştirmeni ve gastronomi yazarı Vedat Milor, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Üsküdar’da hizmet veren Kent Lokantası’nı ziyaret ederek, ekonomik menüsünü denedi.

Lokantanın önünde sıra beklerken objektiflere yansıyan Milor’un bu anı, İBB'nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı. Büyükşehir Çalışıyor hesabından yapılan paylaşımda, Milor’un mütevazı bir lokantada sıraya girmesi dikkat çekti.

Sadece 40 lira

Ziyarete İstanbul Planlama Ajansı Başkanı Buğra Gökçe de eşlik etti. Gökçe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kent Lokantalarında günün menüsü mercimek çorbası, etli patates, makarna ve meyve. Sadece 40 lira. Değerli @vedatmilor ile bugün Üsküdar'da Kent Lokantası'nı ziyaret ettik. Üstadın yanında bir şey söylemek doğru değil ama ben yemekleri beğendim" ifadelerini kullandı.

Gökçe’nin paylaşımını alıntılayan Milor, kendine has mütevazı tarzıyla "Estağfurullah!" yanıtını verdi.

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