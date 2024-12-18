MHP'li Celal Adan izin verdi DEM'li Ayşegül Doğan'dan TBMM'de Kürtçe selamlama

DEM Parti Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan, TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe selamlama yaparak "Hun be xer hatîn" dedi. Başkanvekili Celal Adan'ın izin verdiği bu an, Meclis tutanaklarına geçti.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, 2025 yılı bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çeken bir an yaşandı.

MHP'li Celal Adan'ın başkanlık ettiği oturumda, Doğan, konuşma yapmadan önce Adan’a yönelterek, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'a kendi ana dilimde hoş geldiniz diyemiyorum sanırım, değil mi?" diye sordu.

Adan’ın, "Tabii tabii, deyin" yanıtı üzerine Doğan, "Hûn bi xêr hatin" (Hoş geldiniz) diyerek kürsüdeki konuşmasına Kürtçe başladı.