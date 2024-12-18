Fahrettin Altun: TRT Farsi bölgesel kültürel bağları güçlendirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TRT'nin Farsça dijital haber platformu TRT Farsi'nin tanıtım programının gerçekleştirildiğini duyurdu. Altun, TRT Farsi'nin Farsça konuşulan coğrafyalara bilgi akışı sağlayarak bölge ülkeleri arasındaki kültürel bağları güçlendireceğini ve Türkiye-İran ilişkilerine katkı sunacağını belirtti.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Farsça Dijital Haber Platformu TRT Farsi'nin tanıtım programının gerçekleştirildiğini duyurdu. Altun, TRT Farsi'nin Farsça gibi köklü ve zengin bir dilde yayın yaparak önemli bir boşluğu dolduracağına inandıklarını belirtti. Bu adımın dünya kültürüne ve insanlığa önemli bir hizmet anlamı taşıdığını vurgulayan Altun, bölgenin iki kadim halkı arasında doğrudan bir etkileşim ve iletişim kanalı inşa etmenin son derece hayati bir unsur olduğunu ifade etti.

TRT Farsi'nin, Farsça konuşulan coğrafyalara doğru ve güvenilir bir bilgi akışı sağlamak amacıyla yola çıktığını belirten Altun, platformun sadece haber vermekle kalmayacağını, aynı zamanda bölge ülkeleri arasındaki kültürel bağları perçinleyerek daha da güçlendireceğini söyledi. Bölgesel istikrarı destekleyecek bu projenin, sahici diyalog kanallarının inşa edilmesinde somut bir örnek teşkil edeceğine dikkat çeken Altun, platformun bölgedeki farklı toplumları birbirine yakınlaştıracağını dile getirdi.

TRT Farsi'nin önemine değinen Altun, bu dijital haber platformunun, bölgenin iki kadim ülkesi olan Türkiye ve İran arasındaki ilişkilere de önemli katkı sunacağını belirtti. Bu tür projelerin, bölgesel iş birliklerini artırmak ve kültürel etkileşimi derinleştirmek adına kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Fahrettin Altun, paylaşımının sonunda TRT ailesini çalışmalarından ötürü tebrik ederken, TRT Farsi'nin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Yeni platformun bölge halkları ve tüm dünya için hayırlı olmasını dileyerek, TRT'nin uluslararası medya sahnesinde önemli bir adım daha attığını ifade etti.

İşte Fahrettin Altun'un o paylaşımı: