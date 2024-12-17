BIST 10.011
DOLAR 34,99
EURO 36,71
ALTIN 2.975,09
HABER /  EKONOMİ

Bitcoin rekor tazeledi! O seviyeyi de aştı...

Bitcoin rekor tazeledi! O seviyeyi de aştı...

Bitcoin, ABD'de Donald Trump'ın yeniden başkan seçilmesi ve stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağı beklentisiyle ilk kez 107 bin doları aştı. Kripto para piyasası değeri 3,74 trilyon doları geçerken, Trump’ın dijital varlıkları destekleyen politikaları ve Fed’in faiz indirimi beklentisi yükselişi tetikledi. Ethereum da bu süreçte 4 bin doların üzerine çıktı.

Abone ol

Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın Bitcoin rezervleri devreye alacağı beklentisiyle ilk kez 107 bin doların üzerine çıktı.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 1,33 artarak 3,74 trilyon doları aştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin'in fiyatı, ABD’de ocakta ikinci başkanlık dönemine başlayacak Donald Trump’ın dijital varlıklara ılımlı bakmasının etkisi ve stratejik petrol rezervine benzer şekilde ABD'de stratejik Bitcoin rezervi oluşturacağı beklentisiyle son 24 saatte yüzde 2,48’den fazla değer kazandı.

Böylece Bitcoin'in fiyatı ilk kez 107 bin doları aşarak 107 bin 780 dolar seviyesine kadar yükseldi. TSİ 11.31 itibarıyla ise 107 bin 191 dolardan işlem gören Bitcoin’in haftalık değer kazancı ise yüzde 10’u aştı.

Trump, seçim kampanyasında dijital varlıkları destekleyerek ABD’yi “dünyanın kripto merkezi” yapma sözü vermişti. Trump’ın bir “ulusal bitcoin rezervi planı” da bulunuyor.

Buna ek olarak, analistler, büyük merkez bankalarından daha fazla faiz indirimi beklentisinin de Bitcoin fiyatını desteklediğini belirterek, piyasaların ABD Merkez Bankası’dan (Fed) yarın 25 baz puanlık bir indirim daha beklediğini hatırlattı.

ABD'li yazılım şirketi MicroStrategy'nin Bitcoin alması da kripto para biriminin fiyatını destekliyor. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Michael Saylor'un MicroStrategy'i bir Bitcoin şirketine dönüştürme planları bulunuyor.

Özellikle, kurumsal Bitcoin'in benimsenmesinde öncü olan MicroStrategy, ilk Bitcoin alımını Ağustos 2020'de başlattı. O zamandan bu yana şirket, kripto para birimini rezerv varlıklar stratejisinin temel bir bileşeni olarak entegre ederek varlıklarını sürekli olarak genişletti. Bitcoin'in en büyük kurumsal yatırımcısı MicroStrategy, 23 Aralık'tan itibaren Nasdaq-100 endeksine dahil edilecek.

Bu arada Bitcoin’deki değer kazancı, diğer kripto para birimlerini de olumlu etkiledi.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum da son 7 günde yüzde 7’den fazla değer kazanarak, yeniden 4 bin doların üzerine çıktı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenomen Ronaldo Başkan adaylığını resmen açıkladı
Fenomen Ronaldo Başkan adaylığını resmen açıkladı
Süper Lig'de 16'ncı haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Süper Lig'de 16'ncı haftanın VAR kayıtları yayınlandı
Galatasaray maçı sonrası Trabzonspor’dan MHK’ye flaş çağrı
Galatasaray maçı sonrası Trabzonspor’dan MHK’ye flaş çağrı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan Lübnan Başbakanı Mikati'yi kabul edecek
ABD'li yetkililer "gizemli" dron olaylarında "anormal bir durum" olmadığını açıkladı
ABD'li yetkililer "gizemli" dron olaylarında "anormal bir durum" olmadığını açıkladı
Ulusal Süt Konseyi duyurdu: Çiğ süte zam geldi
Ulusal Süt Konseyi duyurdu: Çiğ süte zam geldi
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Bakan Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
Sinan Ateş davasının gerekçeli kararı açıklandı
İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor! Ateşkes olabilir
İsrail Başbakanı Netanyahu yarın Kahire'ye gidiyor! Ateşkes olabilir
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani'yi kabul etti
Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı geldi
Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı geldi