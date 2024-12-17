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Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir'den Suriyeli mültecilere bir çağrı daha

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir, Dışişleri Bakanlığı'nın komşu ve dünya ülkeleri ile münasebetleri yeniden tesis etmek için çalışacağını belirttiği konuşmasında dünya üzerindeki tüm Suriyeli mültecilere dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

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Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir, "Hükümetin önceliği hizmetleri sürdürmek, ülkede güvenlik ve istikrarı yeniden tesis etmek" dedi. El Beşir, televizyon kanallarında yayınlanan açıklamasında; "Hükümet, önceki rejim hükümetinin bakanlıklarından yumuşak bir geçişle devlet kurumlarını devraldı. Ana hedef kaosu önlemek ve hizmetleri sürdürmekti. Bunu başardık" ifadelerini kullandı. Hükümetin 'idari ve mali yolsuzluklar, harap olmuş altyapı ve borçlar gibi büyük zorluklarla karşı karşıya' olduğunun altını çizen Beşir, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş fonların serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

"ÜLKENİZE DÖNÜN VE YATIRIM YAPIN"

Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Muhammed el Beşir, konuşmasında dünya üzerindeki mültecilere de bir çağrıda bulundu. "Suriye halkı uluslararası toplumun başarısızlığını hissediyor ve artık bu mazlum halkı desteklemenin zamanı geldi. Uluslararası toplum geçtiğimiz yıllarda Suriye'de suç işleyenlerden hesap sormalıdır" diyen Beşir, Suriye'nin kasasının boş ve ülkenin mali rezervlerinin de yok denecek kadar az olduğunun altını çizdi.

Güvenlik ve istikrarı sağlamayı, halkın parasını ve malını korumayı ve asgari hizmetleri sağlamayı hedeflediklerini aktaran Beşir, yerlerinden edilenlere ülkelerine dönmeleri, yeniden yatırım yapmaları ve yeni Suriye'nin inşasına katılmaları çağrısında bulundu. Beşir konuşmasında hükümetlerinin mesajını ise, "Suriye, topraklarının bütünlüğüne önem veren tek ve adil Suriye'ye doğru ilerliyor" şeklinde özetledi.

" Dışişleri Bakanlığı, komşu ülkeler ve dünya ülkeleriyle ilişkileri normal yerine getirmek için çalışacak" diyen Beşir, geleceğin Suriye'sinin inşasında herkesin kendileriyle ortak olduğu 'tek bir Suriye' istediklerini vurguladı.ve istikrarı yeniden tesis edilmesi olduğunu dile getirdi.

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