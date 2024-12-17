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Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı geldi

Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı geldi

Meteorolojiden bazı iller için sağanak ve kar uyarısı geldi. Yurdun kuzeydoğu kesimleri için sağanak ve kar uyarısında bulunuldu. Peki, yarın hava nasıl olacak?

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor. Karadeniz'de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Ülkemizin doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Rize'nin doğusunun yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenmektedir. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz kıyılarında batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olacağı tahmin ediliyor.

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