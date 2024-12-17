Türkiye’nin satınalma gücü AB ortalamasının gerisinde kaldı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye’nin 2023 yılı kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 72 olarak kaydedildi. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan karşılaştırmalı verilere göre, bu değer AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldı. Türkiye’nin kişi başına fiili bireysel tüketim endeksi ise 84 olarak hesaplanırken, bu oran AB ortalamasının yüzde 16 altında gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Satınalma Gücü Paritesi (SGP) verilerini açıkladı. Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan SGP sonuçlarına göre, 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ortalaması 100 kabul edildiğinde, Türkiye’nin kişi başına gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) endeksi 72 olarak hesaplandı. Bu değer, Türkiye’nin AB ortalamasının yüzde 28 altında kaldığını gösterdi.

SGP karşılaştırmalarında; 27 AB ülkesi, 3 Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkesi ve 6 aday ülke yer aldı. Kişi başına GSYH endeksinde Lüksemburg 237 ile zirvede yer alırken, Arnavutluk ve Bosna-Hersek 36 ile listenin en alt sırasında yer aldı. Lüksemburg, AB ortalamasının yüzde 137 üzerinde, Arnavutluk ve Bosna-Hersek ise yüzde 64 altında bir seviyede gerçekleşti.

Ülkelerin bireysel refah seviyelerini ölçmek için kullanılan fiili bireysel tüketim endeksi, tüketicilerin satın aldığı mal ve hizmetlerin yanı sıra devlet ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sağlanan eğitim ve sağlık gibi hizmetleri de kapsıyor. TÜİK ve Eurostat verilerine göre Türkiye’nin kişi başına fiili bireysel tüketim endeksi 84 olarak hesaplandı. Bu değer, AB ortalamasının yüzde 16 altında kaldı.