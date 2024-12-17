Almanya, Suriye'ye heyet gönderdi

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından HTŞ'nin ve geçici hükümetin uluslararası temasları devam ediyor. Almanya'nın da geçici hükümet yetkilileriyle görüşmek üzere bir heyet gönderdiği açıklandı. Verilen bilgiye göre Almanya yeni yönetimin şimdiye kadarki faaliyetlerini sağduyulu buluyor.

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Heyet Tahrir el-Şam'ın (HTŞ) 27 Kasım'da başlattığı operasyonlar 3 Aralık'ta başkent Şam'ın ele geçirilmesiyle son buldu. Suriye'de Esad rejimi devrilirken 13 yıllık iç savaşta en kritik dönemeç yaşandı. Devrik lider Esad Rusya'ya kaçtıktan sonra HTŞ geçici bir başbakan atayarak hükümet görevini üstlenmesini sağladı.

Almanya'nın yeni geçici yönetimle ilk doğrudan görüşmeleri yapmak üzere Suriye'ye bir heyet gönderdiği açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmelerde "Suriye'de kapsayıcı bir geçiş süreci ve azınlıkların korunması" konularının ele alınacağı belirtildi. Almanya'nın Şam'da diplomatik varlık gösterme imkanları da araştırılacak.

Açıklamada, Alman heyetinin Suriyeli sivil toplum ve Hristiyan toplulukların temsilcileriyle de görüşmeyi planladığı ifade edildi.

HTŞ ve geçiş hükümetinin faaliyetlerinin şu ana kadar sağduyulu bulunduğu belirtilen açıklamada Almanya'nın, Suriye geçici yönetimini, eylemlerine göre uluslararası ortaklarıyla değerlendireceğine yer verildi.