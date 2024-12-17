Arçelik o sektörde en yüksek skoru elde eden şirket oldu

Arçelik, 2024 S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde 100 üzerinden 89 puan alarak 6'ncı kez üst üste Dayanıklı Tüketim Sektöründe en yüksek skoru elde eden şirket oldu.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre Arçelik, 22 Kasım itibarıyla, S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi sonucunda 45 şirket arasında 89 puanla DHP Dayanıklı Ev Aletleri Sektöründe en yüksek skoru alarak altıncı kez bu başarıyı elde etti.

S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi şirketlerin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarındaki performansını ölçüyor. Arçelik, ayrıca Dow Jones Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksi’nde 8. kez üst üste yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arçelik Üst Yöneticisi (CEO) Hakan Bulgurlu, daha sürdürülebilir bir geleceğe doğru, kararlı adımlarla yol aldıklarını belirtti.

Bulgurlu, "Küresel olarak zorlu koşulların hakim olduğu bu dönemde sürdürülebilirliğe olan bağlılığımızı devam ettirerek S&P Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Değerlendirmesi'nde bir kez daha zirvede yer almamız, bu başarıyı bizler için daha da anlamlı kılıyor." ifadelerini kullandı.

İklim kriziyle mücadele için karbonsuzlaşmanın kaçınılmaz olduğunu aktaran Bulgurlu, net sıfır hedefleri doğrultusunda karbon emisyonlarını azaltmak için şirketleri somut hedeflere teşvik eden Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (Science Based Targets initiative, SBTi) verdikleri taahhüdü sürdürdüklerini kaydetti.

Bulgurlu, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat dereceyle sınırlı tutma senaryosu uyarınca şirketin belirlediği yeni hedefler ve net sıfır taahhüdü Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandığının bilgisini paylaşarak, şunları kaydetti:

"2050'de net sıfır emisyonlu şirket olma hedefimiz kapsamında, 2030'a kadar 2022 baz yılına göre mutlak Kapsam 1-2 emisyonlarını yüzde 42 ve aynı zaman dilimi için ürün kullanım fazından kaynaklanan mutlak Kapsam 3 sera gazı emisyonlarını da yüzde 42, 2050'ye kadar ise mutlak Kapsam 1-2 ve ayrıca mutlak Kapsam 3 emisyonlarını yüzde 90 oranında azaltmayı taahhüt ettik."

Arçelik, sürdürülebilirlik alanında küresel ölçekte çok sayıda projeye imza atarak çeşitli endekslerin üst sıralarında yer alıyor. Şirket, 2023 sonu itibarıyla, 2015 baz yılına kıyasla üretim süreçlerinde ürün başına enerji tüketimini yüzde 25,7 azalttı. 2023'te hayata geçirdiği 373 enerji verimliliği projesiyle yaklaşık 95 bin 680 GJ enerji tasarrufu sağlayarak, bu sayede 6 bin 983 ton karbondioksit eşdeğeri (CO2e) emisyon salımını önledi.

2023 sonu itibarıyla üretim operasyonlarındaki yeşil elektrik kullanım oranı yüzde 64'e ulaşan Arçelik, 2030'a kadar bu oranı yüzde 100'e çıkarmayı hedefliyor. Aynı zamanda, tedarikçilerinin de yüzde 100 yeşil elektrik kullanımına teşvik ederek net sıfır bir geleceğe katkıda bulunmayı amaçlıyor.