Feci kaza! Başakşehir'de İETT otobüsü savruldu

İSTANBUL Başakşehir'den son gelen haber korkunç! Durağa yanaşan İETT otobüsü yayalara çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.Abone ol
İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ Yolu durağına yanaşan 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsü, savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri otobüsün çarptığı kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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