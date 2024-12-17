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Feci kaza! Başakşehir'de İETT otobüsü savruldu

Feci kaza! Başakşehir'de İETT otobüsü savruldu

İSTANBUL Başakşehir'den son gelen haber korkunç! Durağa yanaşan İETT otobüsü yayalara çarptı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti.

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İkitelli Organize Sanayi Bölgesi, İSTOÇ Yolu durağına yanaşan 34 HO 1930 plakalı İETT otobüsü, savrularak yoldan geçen 2 yayaya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri otobüsün çarptığı kişilerden birinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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