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2025’te yurt dışı çıkış harcı değişiyor: İşte detaylar

2025’te yurt dışı çıkış harcı değişiyor: İşte detaylar

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yurt dışı çıkış harcının pulla ödenmesi uygulamasına son veriyor. Artık yeni yılda yurt dışı çıkış harcı 500 liradan 719,65 TL lira olacak.

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Gelirler İdaresi Başkanlığı (GİB), tarafından yapılan açıklamaya göre yurt dışı çıkış harcının pul ile ödenmesi uygulaması 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren sona eriyor.

Yurt dışına çıkış harcı, 1 Ocak 2025'ten itibaren internet bankacılığı, mobil bankacılık, vezne ve ATM, vergi dairesi ve havalimanlarındaki veznelerden ödenebilecek.

2025 yılı itibariyle yurt dışı çıkış harcı pul ile ödenmeyecek. Yurt dışı çıkış harcı vezneden ya da online olarak ödenebilecek. Yurt dışı çıkış harcı şu yollardan biri ile ödenebilir; Dijital vergi dairesi, GİB mobil, Anlaşmalı banka (internet bankacılığı, mobil banka, vezne, ATM) Vergi dairesi ve havalimanındaki vezne ile ödeme yapılabilir. 

10 Ocak son tarih

2024 yılının sonu itibariyle geçerli olan 500 TL'ye alınmış yurt dışı çıkış harç pulları 10 Ocak 2025 tarihine kadar geçerli olacak.

Yurt dışı çıkış harcı 12 Ağustos'ta itibaren 150 TL'den 500 TL'ye yükseltilmişti. 2025'ten itibaren yurt dışı çıkış harcı 719,65 TL olacak.

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