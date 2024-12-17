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Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı! Bu illerdekiler dikkat

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Meteorolojiden sağanak ve kar uyarısı! Bu illerdekiler dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü illeri tek tek açıkladı. Sağanak yağış ve yoğun kar yağışı bekleniyor. Aman dikkat!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Rize ve Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli sağanak, Rize'nin iç kesimleriyle Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yer yer yoğun kar yağışı bekleniyor.

Rüzgarın, batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli, yüksek kesimlerde fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Karadeniz için fırtına uyarısı

Karadeniz'de Kastamonu-Sinop ile Doğu Karadeniz açıklarında yarın günün ilk saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilen fırtınanın, gün içinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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