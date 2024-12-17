Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ursula von der Leyen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i kabul etti.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin düşmesinin ardından Erdoğan, von der Leyen'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Geçen haftaki görüşmede Erdoğan, Leyen'e, Türkiye'nin Suriye'nin terör unsurlarından arındırılması, birliğinin sağlanması, toprak bütünlüğünün korunması, tüm etnik ve dini unsurlarıyla Suriyelilerin tamamının barış içinde yaşaması için Suriye halkına güçlü destek vermeye devam edeceğini söylemişti.

Erdoğan'ın kabulünden fotoğraf kareleri şöyle: