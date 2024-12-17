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Ahmet Çakar'dan Galatasaray Trabzonspor maçının hakemine tepki: Skandal yönetim

Ahmet Çakar'dan Galatasaray Trabzonspor maçının hakemine tepki: Skandal yönetim

Galatasaray'ın Trabzonspor'u 4-3 yendiği maça hakem kararları damga vurdu. Eski hakem Ahmet Çakar, "Maçın tek kötü unsuru skandal yönetim gösteren, çok kötü kararlar veren hakem Kadir sağlam." dedi.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'u Michy Batshuayi'nin son anlarda attığı golle 4-3 mağlup etti.

Trabzonspor cephesinin sert tepki gsöterdiği hakem Kadir Sağlam'a eleştiri eski hakem Ahmet Çakar'dan geldi.

Çakar, Sabah gazetesindeki yazısında hakemle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Maçın tek kötü unsuru skandal yönetim gösteren, çok kötü kararlar veren hakem Kadir sağlam. Hangisinden başlayayım… Serdar'a gösterdiği sarı kart mutlak yanlış. Rakibinin suratına dirsek atan Yunus'a bırakın kırmızıyı kart bile göstermedi. Trabzon'un ikinci golü öncesi faul falan yok, ardından gol geliyor. Abdülkerim'in mutlak sarı kartı es geçildi. G.Saray lehine verdiği penaltıda karar VAR ile geldi ve mutlak doğru. Ama eleştirilerin en büyüğünü yayıncı kuruluşa söylüyoruz. Trabzon'u 3-2 öne geçiren golde top çizgiyi geçti mi geçmedi mi bilmiyoruz. Peki bunu kim gösterecek, sıfırda kamerası olması gereken yayıncı kuruluş. Dedik ya Türk futbolunda birçok şey rezil hale gelmiş."

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