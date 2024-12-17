Rejim hapishanesinde kurtarılan kişi eski istihbarat görevlisi çıktı

Esad rejiminin dümesinin ardından Suriye hapishanesinde kendisini kurban olarak tanıtan ve ülkede neler olup bittiğinden haberi olmadığını ileri süren adamın, iddia ettiği gibi sıradan bir vatandaş olmadığı, Esad rejiminin eski istihbarat görevlisi olduğu ortaya çıktı.

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Amerikan yayın kuruluşu CNN, geçtiğimiz günlerde Suriye'deki bir hapishaneden yayın yaparken 3 aydır karanlık bir hücrede tutsak bulunan Suriyeli bir adamın serbest kalma anlarını görüntülemişti.

Ülkede neler olduğundan haberi olmadığını iddia eden adamın kkıyafetlerinin düzgün olması ve sağlıklı görünmesi kafa karıştırmıştı.

CNN'in haberine göre, yerel halk kendini kurban olarak tanıtan adamın sıradan bir tutuklu olmadığını, devrik Suriye rejiminin eski istihbarat görevlisi olduğunu söyledi.

Yayın sırasında bulunan adam üç ay boyunca bir hücrede tutulduğunu iddia etti ve buranın nakledildiği üçüncü hapishane olduğunu ileri sürdü.

CNN'in pazartesi günü ele geçirdiği bir görüntü, adamın gerçek kimliğini ortaya çıkardı.

Görüntüde, Esad rejiminin Hava Kuvvetleri İstihbarat Müdürlüğü'nde görevli bir teğmen olan Salama Muhammed Salama'nın olduğu belirtiliyor.

Humus'taki Bayada mahallesindeki bir sakin, Salama'nın görev başında askeri kıyafetler giymiş bir şekilde fotoğrafını verdi.

Yüz tanıma programıyla tespit edildi

Yüz tanıma programı, Şam hapishane hücresinde bulunan adamla yüzde 99'dan fazla eşleşme sağladı. Humus'un birçok sakini adamın Salama, diğer adıyla Abu Hamza olduğunu söyledi.

Salama'nın Şam hapishanesine nasıl veya neden düştüğü belirsiz çünkü kendisiyle bir daha irtibat kurulamadı.

CNN ekibi, hapishaneyi dolaşırken hücrede battaniye altında bir kişinin olabileceğinden şüphelendi.

"Ben sivilim" demişti

Yetkililerin çağrılmasının ardından battaniye kaldırılmış ve altından korku dolu gözlerle bakan bir adam çıkmıştı.

CNN, gerçekliği konusunda eleştirilen Suriyeli tutsak haberine ilişkin inceleme yapıyor

ABD merkezli yayın kuruluşu CNN, Şam'daki bir hapishanede bulunan tutsağın serbest bırakılmasına ilişkin haberine gelen eleştiriler üzerine, haber hakkında inceleme başlattıklarını, mahkumun sahte kimlik vermiş olabileceğinin farkında olduklarını bildirdi.

CNN, 12 Aralık'ta, "CNN, Suriyeli mahkumun Esed rejiminin zorla alıkoyduğu yerden serbest bırakılma anına tanıklık etti" başlıklı haber yayımladı.

Haberin videosunda, CNN muhabiri Clarissa Ward ve yanında bulunan silahlı kişi, Şam'daki bir hapishaneyi çekerken kilitli bir hücrede tesadüfen bir mahkuma denk geliyor. Bu kişinin, Humuslu Adel Gharbal adında bir erkek olduğu aktarılıyor.

Videoda, Gharbal battaniye altında bulunuyor ve üç ay önce tutuklandığını söylüyor. Gharbal, Esed rejiminin devrilmesinden kısa bir süre önce bu hapishaneye nakledildiğini iddia ediyor.

Ancak, haberin sosyal medyada yayılmasının ardından olayın gerçekliği tartışma konusu oldu. Bazı kullanıcılar, görüntülerin kurgu olabileceğini veya hikayenin doğruluğunun yeterince teyit edilmediğini öne sürerek eleştirilerde bulundu.

CNN Sözcüsü, haberin doğruluğuna ilişkin sosyal medyada yayılan iddialar hakkında AA'ya yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"O gün, haberimizde yer alan hapishane binasını ziyaret etme planımızdan CNN ekibinden başka kimsenin haberi yoktu. Olaylar, videoda göründüğü şekilde gelişti. Haberde yer alan mahkumun serbest bırakılmasına karar veren kişi Suriyeli bir muhalifti. Mahkumun söyledikleri dahil her şeyi olduğu gibi aktardık. Ardından, kişinin geçmişini araştırmaya başladık ve sahte bir kimlik vermiş olabileceğinin farkındayız. Bu konuyu araştırmaya devam ediyoruz."

Korkuyla irkilen adam, hemen ellerini kaldırmış ve "Ben sivilim" demişti.