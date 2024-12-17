BIST 9.953
DOLAR 34,99
EURO 36,72
ALTIN 2.971,64
HABER /  EKONOMİ

KKTC'den getirilen eşyaya vergi alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı

KKTC'den getirilen eşyaya vergi alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) yolcu beraberi ya da kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınacak..

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen eşyalara uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi.

Yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığıyla getirilen eşya tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.

Buna göre; KKTC'den doğrudan gelen ve Türkiye ile KKTC arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6. maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.

ÖNCEKİ HABERLER
FETÖ'cü profesörden itiraflar: Gülen öldükten sonra çözülme hızlandı
FETÖ'cü profesörden itiraflar: Gülen öldükten sonra çözülme hızlandı
Duygu banyoda asılı halde bulundu! Erkek arkadaşı olay gününü böyle anlattı
Duygu banyoda asılı halde bulundu! Erkek arkadaşı olay gününü böyle anlattı
Bakan Bolat duyurdu! Konut satışında yeni dönem 1 Ocak'tan itibaren...
Bakan Bolat duyurdu! Konut satışında yeni dönem 1 Ocak'tan itibaren...
76 ilde dev operasyon! 595 uyuşturucu satıcısı yakalandı
76 ilde dev operasyon! 595 uyuşturucu satıcısı yakalandı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten asgari ücret açıklaması
Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı iddiası
Rusya'nın Suriye'den büyük ölçekte asker ve teçhizat çekmeye başladığı iddiası
Geçen yıl asgari ücreti bilen Özgür Erdursun 2025 asgari ücret tahmini açıkladı
Geçen yıl asgari ücreti bilen Özgür Erdursun 2025 asgari ücret tahmini açıkladı
Rusya Suriye'deki üslerinden büyük ölçekte asker ve teçhizat çekiyor iddiası
Rusya Suriye'deki üslerinden büyük ölçekte asker ve teçhizat çekiyor iddiası
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi Binken ile görüştü hayal kırıklığına uğradı
Ayşenur Ezgi Eygi'nin ailesi Binken ile görüştü hayal kırıklığına uğradı
Galataport bankalarla yeniden yapılandırma sözleşmesi imzaladı
Galataport bankalarla yeniden yapılandırma sözleşmesi imzaladı
Ferdi Tayfur'un tedavisi başka bir hastanede devam edecek
Ferdi Tayfur'un tedavisi başka bir hastanede devam edecek
Fas'ta 'İbn-i Batuta’nın Gözünden Türkler' konferansı düzenledi
Fas'ta 'İbn-i Batuta’nın Gözünden Türkler' konferansı düzenledi