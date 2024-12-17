KKTC'den getirilen eşyaya vergi alınacak Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeye göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) yolcu beraberi ya da kargo ile getirilen eşyadan tek ve maktu gümrük vergisi alınacak..

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Cumhurbaşkanlığı kararı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) getirilen eşyalara uygulanan vergi oranlarında değişikliğe gidildi.

Yolcu beraberinde, posta yoluyla veya hızlı kargo taşımacılığıyla getirilen eşya tek ve maktu bir vergiye tabi olacak.

Buna göre; KKTC'den doğrudan gelen ve Türkiye ile KKTC arasında Ticari İlişkilerin Düzenlenmesi Hakkında Uygulama Anlaşmasının 6. maddesinde belirtilen kriterleri taşıyan eşyadan, AB ülkelerinden doğrudan gelen eşya için uygulanan oranlarda tek ve maktu bir vergi tahsil edilecek.