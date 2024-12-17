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Duygu banyoda asılı halde bulundu! Erkek arkadaşı olay gününü böyle anlattı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Duygu banyoda asılı halde bulundu! Erkek arkadaşı olay gününü böyle anlattı

İzmir'in Bornova ilçesinde Duygu Bölükbaş'ın (33) evindeki havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili erkek arkadaşı ile halasının yargılanmasına başlandı.

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İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Emre T. (30), tutuksuz sanık S.T. ve maktulün yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Savunması için söz verilen Emre T, suçlamaları kabul etmedi. Banyoya girdiğinde Bölükbaş'ın kendisini astığını fark ettiğini ve onu kurtarmak için mücadele ettiğini savunan Emre T, şöyle konuştu:

"Olay günü taşınıyorduk, aramızda sorun yoktu. Bir arkadaşım da taşınma işlemi için yardım ediyordu. Ondan temizlik malzemeleri istedim. Halam taşınma işleri için yardıma geldi. Duygu'yu sordu ve lavaboda olduğunu söyledim. Birkaç kez kapıyı çaldı. Ses gelmeyince şüphelendim ve kapıyı söküp içeri girdim. Duygu'nun cesedini gördüm. Yaşatma mücadelesine girdim. Havlupanın en köşesinden kendini astığını düşünüyorum. Onu kaldırmak isterken oradaki temizlik malzemelerine kafasını çarptı. Yara da o yüzden oldu. 112'yi ben aradım."

Emre T'nin halası tutuksuz sanık S.T. ise Bölükbaş ve Emre T'nin yaşadıkları evin kapısını çaldığını, kapıyı Emre T'nin açtığını aktardı.

Emre T'ye Duygu'yu sorduğunu, onun da tuvalette olduğunu söylediğini anlatan S.T, "Birkaç kez kapıyı çaldım, açılmadı. Emre kapıyı açınca kendini astığını gördüm. Tüm gücümle apartmanda bağırdım. Yardım istedim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi, eksikliklerinin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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