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Ertuğrul Doğan'dan maç sonrası sert sözler: Rezillik bitmiyor!

Ertuğrul Doğan'dan maç sonrası sert sözler: Rezillik bitmiyor!

Galatasaray, Trabzonspor'u 7 gollü heyecan dolu bir maçta mağlup ederken, hakem Kadir Sağlam ve VAR ekibinin kararları tartışma yarattı. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, "Bu rezillik bitmiyor, Türk futbolu batıyor. Yazıklar olsun" diyerek hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

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Galatasaray, RAMS Pask'ta oynanan ve nefes kesen 7 gollü mücadelede Trabzonspor'u mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Karşılaşmada hakem Kadir Sağlam'ın ve VAR ekibinin yönetimi eleştiri toplarken, bir tepki de Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan geldi.

Doğan, maç sonu stadyumdan ayrılırken kendisine uzatılan mikrofonlara açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetimine tepki gösteren Doğan, "Rezillik bitmiyor. Söyledikçe daha kötüye gidiyor. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda. Kaç tane pozisyon var, artık bu rezalet. Türk futbolunun battığı yerdir. Yazıklar olsun" şeklinde konuştu.

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