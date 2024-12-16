Dries Mertens'ten emeklilik sorusuna cevap

Galatasaray'ın 37 yaşındaki Belçikalı yıldızı Dries Mertens, Trabzonspor'u 4-3 mağlup ettikleri maçın ardından çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Süper Lig'in 16. hafta maçında Galatasaray, Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.

Karşılaşmada takımı adına gol perdesini açan isim olan Dries Mertens, mücadelenin ardından açıklamalar yaptı.

Belçikalı yıldız, karşılaşmaya ilişkin yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a "Açıkçası çok duygusal bir maç oldu. Bu tür maçlar için oynuyoruz, statlara geliyoruz. Her an değişebilecek bir maçtı. 3 puanı aldık son anda ama onlar da 3 puanı alabilirdi." dedi.

FUTBOLU BIRAKACAK MI?

Yıldız futbolcu, muhabirin "Sezon sonu futbolu bırakacak mısın?" sorusuna ise gülerek "Göreceğiz, göreceğiz" dedi.