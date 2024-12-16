Donald Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan için övgü dolu sözler

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok akıllı ve güçlü bir lider olduğunu vurgulayarak iyi anlaştığını söyledi.

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Tüm dünya gibi Türkiye de yeni ABD Başkanı Donald Trump'ın izleyeceği politikayı yakından takip ediyor.

Başkan Joe Biden'dan görevi 20 Ocak'ta devralacak olan Trump, bu kapsamda yeni dönemde yapacağını çalışmalarını anlatmaya devam ediyor..

Bu kapsamda düzenlediği bir toplantıda konuşan Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili açıklamalarda bulundu

"ERDOĞAN ÇOK ZEKİ, GÜÇLÜ VE İYİ ANLAŞTIĞIM BİR LİDER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çok zeki ve güçlü bir lider olduğunun altını çizen Trump, şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan çok akıllı bir adam ve çok güçlü. Esad'ın çocuklara yaptıklarıyla bir kasap olduğunu söyleyebilirim.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi anlaştığım bir lider. Çok güçlü bir ordu kurdu..