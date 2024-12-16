Bakan Işıkhan: Emeklilerimiz için yeni hizmetleri hayata geçireceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Emeklilerimiz için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz birçok hizmete yenilerini ekleyeceğiz." dedi.

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Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı'nın Emektarları" programında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve talimatlarıyla bu yılın "Emekliler Yılı" olarak ilan edildiğini anımsatarak, bu kararın emeklilere bir teşekkürün ve minnetin ifadesi olarak ortaya çıktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en güçlü destekçisinin emekliler olduğunu belirten Işıkhan, emeklilerin, bu ülkenin geçmişine, bugününe ve yarınına, alın terleri, bilgelikleri ve dualarıyla katkıda bulunduklarını söyledi.

Kendilerinin de bir şükran vesilesi olarak gördükleri bu yılda, sosyal, kültürel ve akademik olarak emeklilere ve emeklilik sistemine yönelik önemli programlar ve çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Işıkhan, bu çalışmaları kamu kurumları başta olmak üzere diğer sosyal paydaşlarla işbirliğiyle hayata geçirdiklerini hatırlattı.

"Emekli danışmanları tahsis ettik"

Işıkhan, ulaştırmadan haberleşmeye, konaklamadan kültür gezilerine, sinema ve tiyatro gösterimlerinden alışveriş indirimlerine kadar binlerce kampanyayı ve faaliyeti, emeklilerin kullanımına sunduklarını belirterek, 81 ilde emekli masaları oluşturduklarını, emeklilerin telefonla öncelikli olarak ulaşabileceği "emekli danışmanları" tahsis ettiklerini anlattı.

Emeklilerin hayatını kolaylaştırmaya, mutluluğunu artırmaya ve bu ülkenin kalkınmasına olan katkılarını her platformda görünür kılmaya çalıştıklarını bildiren Işıkhan, 2002'de iktidara geldikleri günden bu yana Türkiye'nin kalkınma yolculuğunda attıkları adımlar arasında sosyal güvenlik sisteminde gerçekleştirdikleri reformların, en önemli kilometre taşlarından biri olduğunu söyledi.

Işıkhan, iktidara geldiklerinde iflasın eşiğinde olan bir sistemi, SSK'yi devraldıklarını ve kısa zamanda büyük bir dönüşüm başarısı göstererek, sürdürülebilir bir sosyal güvenlik modelini hayata geçirdiklerini bildirdi.

"Dünya standartlarının ötesinde"

Gerçekleştirdikleri bu reformun, yalnızca Türkiye'nin geleceğini teminat altına almakla kalmadığını, aynı zamanda ülkeyi, sosyal güvenlik alanında dünyanın en önemli rol modeli haline getirdiğini belirten Işıkhan, "Emeklilerimiz için sağlık hizmetlerinin hayati bir ihtiyaç olduğunun bilincindeyiz. Bugün geldiğimiz noktada, emeklilerimizin sağlık hizmetlerinden yararlanma oranı, kalitesi ve çeşitliliğiyle dünya standartlarının ötesinde bir noktaya ulaşmış durumdayız." diye konuştu.

Bakan Işıkhan, ülkeyi emeklilerin desteğiyle, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde 22 yılda getirdikleri seviyenin çok üzerine taşıyacaklarını bildirerek, "Bakanlık olarak, biz, yalnızca günü kurtaran politikalarla hareket edemeyiz. Gençlerimizi, çocuklarımızı düşünerek hareket etmemiz ve sosyal güvenlik sistemini de aynı sorumlulukla yönetmemiz gerekmektedir. Zira sosyal güvenlik, güncel siyasete kurban edilecek bir mesele değildir, siyaset üstü yaklaşılması gereken bir milli güvenlik meselesidir. Sosyal güvenlik, toplumumuzu bir arada tutan, toplumsal huzuru ve barışı sağlayan en önemli unsurlardan biridir." ifadelerini kullandı.

"Emeklilerimiz için hayata geçirdiğimiz birçok hizmete yenilerini ekleyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son 20 yılda, iç ve dış politikada ilmek ilmek sosyal, siyasi, hukuki ve ekonomik sistemler ördüğünü ifade eden Işıkhan, "Bakanlık olarak, tarihi bir dönüm noktası olarak gördüğümüz 2024 yılında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanında yeni hedefler ve yeni programlar belirlemeye devam edeceğiz. Emeklilerimiz için bugüne kadar hayata geçirdiğimiz birçok hizmete yenilerini ekleyeceğiz." diye konuştu.

Işıkhan, tüm emeklilerin, sağlıklı, huzurlu ve uzun bir ömür geçirmelerini dileyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Emekliler Yılı" başta olmak üzere milletin geleceği için himaye ettiği tüm proje ve eserlerden ötürü şükranlarını sundu.