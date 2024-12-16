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80 Milyon Euro'luk teklif boşa çıktı! Kenan Yıldız'dan flaş açıklama

80 Milyon Euro'luk teklif boşa çıktı! Kenan Yıldız'dan flaş açıklama

İtalyan devi Juventus'ta son dönemde artan performansı ile gündeme gelen milli futbolcu Kenan Yıldız, hakkında çıkan transfer iddialarını boşa çıkartacak bir açıklama yaptı.

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İtalya Serie A ekibi Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, son günlerde  hakkında çıkan transfer iddiaları ile ilgili konuştu.

Çizme basınında Tutto Sport'a açıklamalarda bulunan Yıldız, "Kendini 5 yıl sonra nerede görüyorsun?" sorusuna ilgi çekici bir cevap verdi.

19 yaşındaki yıldız isim, hakkında çıkan iddiaların aksine Juventus'ta çok mutlu olduğunu belirterek "Kendimi 5 yıl sonra da Juventus'ta görüyorum." ifadelerini kullandı.

PREMİER LİG'DEN 80 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

Dünya futbolunun 1 numaralı ligi olarak gösterilen Premier Lig'den Aston Villa ve Manchester United takımları ile ismi anılan Kenan için Aston Villa'nın 80 milyon euro ödemeye hazır olduğu ifade edilmişti.

Bu sezon Juventus'ta 22 maçta şans bulan Kenan Yıldız, 4 gol ve 4 asistlik katkı verdi. Değeri 40 milyon euro olan milli futbolcunun 'Zebralar' ile 2029 yılına kadar mukavelesi bulunuyor.

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