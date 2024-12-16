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TFF kararını verdi! Dursun Özbek’e ceza...

TFF kararını verdi! Dursun Özbek’e ceza...

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı içeren açıklamaları nedeniyle aldığı 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezasını onadı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarını onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarının onandığı aktarıldı.

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