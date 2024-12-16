BIST 9.998
DOLAR 34,93
EURO 36,75
ALTIN 2.982,10
HABER /  GÜNCEL

İsmet Yıldırım'dan aleyhinde asılan pankarta ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
İsmet Yıldırım'dan aleyhinde asılan pankarta ilişkin açıklama

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bir sitede restoran önüne kaçak yapılan duvarın mahkeme kararıyla yıkılması nedeniyle belediye ve şahsına yönelik kötü algı oluşturulduğu söyledi.

Abone ol

Yıldırım, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki site içerisinde bloklar arasına asılan pankarta ilişkin AA muhabirine açıklamada bulundu.

Site içerisinde bulunan restorandan gelen kokudan dolayı işletme sahibiyle site sakinleri arasında sorun yaşandığını aktaran Yıldırım, "Site yönetimi bir gece ansızın yola cephesi olan dükkanın önüne duvar örerek, dükkanın yolla irtibatını kesiyor. Yani dükkana dışarıdan kimse gelip giriş yapamıyor. İşletme sahibi mahkemeye müracaat ediyor. Mahkeme de vatandaşı haklı buluyor. Karar, kaymakamlık kanalıyla da bize ulaşıyor." dedi.

İşletme önüne örülen duvarın kaldırılarak eski haline getirilmesi yönündeki mahkeme kararının uygulanması için Ümraniye Kaymakamlığının talimatıyla işlem yapıldığını belirten Yıldırım, "Zabıta ekiplerimiz daha evvel izinsiz örülen o duvarı tekrar eski haline getiriyorlar. Bundan dolayı da bir pankart asıyorlar. Hem şahsıma hem belediyeye ithamlarda bulunarak, kanunsuzca şahsımıza kötü algı yapıldı." diye konuştu.

Yıldırım, işletme önüne örülen duvar için site yönetiminin belediyeden izin almadığını, kaçak yapılan duvarın mahkeme kararıyla yıkıldığını kaydetti.

Usulsüz bir şey yapmadıklarını, kanunun gereğini yerine getirdiklerini vurgulayan Yıldırım, iddiaların odağındaki siteyi KİPTAŞ Genel Müdürlüğü döneminde kendisinin yaptığını ve site sakinlerine dairelerini teslim ettiğini belirtti.

Site yönetimlerinde yaşanan kavgalara dahil olmayacaklarını ifade eden Yıldırım, belediyeyle alakalı problemlerin olması durumda, diğerleriyle görüştükleri gibi bu sitenin yönetimiyle de görüşme yapacaklarını söyledi.

"Hem belediyemizin haklarını hem şahsi hakkımı kanun yoluyla arayacağız"

Yıldırım, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunun altını çizerek, site yönetimi ile işletme arasındaki çekişme nedeniyle Ümraniye Belediyesi üzerinde kötü algı yapılmasını kınadığını vurguladı.

Site yönetiminin vatandaşlarla arasındaki diyaloğun iyi kurulması temenni eden Yıldırım, belediyeden talep etmeleri durumunda her türlü desteğin verileceğini belirtti.

İlçedeki 300 site yönetimiyle ilişkilerinin iyi olduğunu kaydeden Yıldırım, taraf tutmaları gibi bir durumun söz konusu olmadığını, belediye ekiplerinin sadece kanunları uyguladıklarını dile getirdi.

Belediyenin ilgisi olmayan bir konuda hukuksuz bir işlem yapmış gibi gösterilerek izinsiz pankart asıldığına işaret eden Yıldırım, "Hukuk yoluyla gereğini yapacağız. Hukuk kararını verir. Zaten o kanunsuz asılan o şeyi de oradan bertaraf ettik. Ama yine de hem belediyemizin haklarını hem şahsi hakkımı kanun yoluyla arayacağız." ifadelerini kullandı.

Ümraniye Belediye Başkanı Yıldırım, asılan pankart nedeniyle site sakinlerinden üzüntü duyanların kendisini aradığını da sözlerine ekledi.

İsmet Yıldırım aleyhine açılan ve sosyal medyada da paylaşılan pankart: 

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Bomba iddia! Ertem Şener "Galatasaray Osimhen'i almış" dedi, sözleşme şartlarını bile açıkladı
Foto Galeri Bomba iddia! Ertem Şener "Galatasaray Osimhen'i almış" dedi, sözleşme şartlarını bile açıkladı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşar Esad'dan ilk açıklama: "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim"
Beşar Esad'dan ilk açıklama: "8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı, istifa etmeyi düşünmedim"
Ankaralı Turgut son yolculuğuna uğurlandı: Yakınları cenaze töreninde kahroldu
Ankaralı Turgut son yolculuğuna uğurlandı: Yakınları cenaze töreninde kahroldu
SGK borcu olan CHP'li 6 belediyeye haciz
SGK borcu olan CHP'li 6 belediyeye haciz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Suriye açıklaması
FIFA Disiplin Komitesinden Denizlispor'a puan silme cezası
FIFA Disiplin Komitesinden Denizlispor'a puan silme cezası
AK Parti MKYK toplantısı başladı
AK Parti MKYK toplantısı başladı
Taksicilik yapan üniversiteli Peker'in trafikte öldürülmesi arkadaşlarını üzdü
Taksicilik yapan üniversiteli Peker'in trafikte öldürülmesi arkadaşlarını üzdü
Ankara'dan Hatay'a gidip sınır kapısında Suriyeli çocuklara süt dağıttı: "İnşallah ev sahipliğimizi unutmazlar"
Ankara'dan Hatay'a gidip sınır kapısında Suriyeli çocuklara süt dağıttı: "İnşallah ev sahipliğimizi unutmazlar"
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye tebriği
Ahmet Davutoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Suriye tebriği
Sürat Kargo, E-Ticaret Zirvesi'nde "yılın kargo şirketi" seçildi
Sürat Kargo, E-Ticaret Zirvesi'nde "yılın kargo şirketi" seçildi
Hacıosmanoğlu: Kasımpaşa kabul etti, Fenerbahçe süre istedi
Hacıosmanoğlu: Kasımpaşa kabul etti, Fenerbahçe süre istedi
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez toplandı