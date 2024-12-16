Hacıosmanoğlu: Kasımpaşa kabul etti, Fenerbahçe süre istedi

Bu sabah Riva’da Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası’na katılmama kararı veren Fenerbahçe ve Kasımpaşa ile bir görüşme gerçekleştirdi.

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TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Ziraat Türkiye Kupası'na katılmama kararı alan Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yla ilgili açıklama yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, Kasımpaşa'nın Ziraat Türkiye Kupası organizasyona katılacağını açıkladı.

Hacıosmanoğlu, Fenerbahçe'nin ise TFF’nin yaklaşımından memnun olduklarını belirttiklerini ve Ziraat Türkiye Kupası’na katılma konusunu yönetim kurulu ve genel kurul ile görüşeceğini ve sonucu daha sonra açıklamak için süre istediklerini belirtti.