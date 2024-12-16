Gazze'de can kaybı 45 bin 28'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 28’e, yaralı sayısı ise 106 bin 962’ye yükseldi.

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Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 437 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği 7 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 45 bin 28’e, yaralı sayısının ise 106 bin 962’ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.