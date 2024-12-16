BIST 9.998
DOLAR 34,93
EURO 36,75
ALTIN 2.982,10
HABER /  GÜNCEL

Gazze'de can kaybı 45 bin 28'e yükseldi

Gazze'de can kaybı 45 bin 28'e yükseldi

İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı her geçen gün artmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 45 bin 28’e, yaralı sayısı ise 106 bin 962’ye yükseldi.

Abone ol

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 437 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verdi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli yerlerine düzenlediği 7 saldırıda 52 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 203 Filistinlinin ise yaralandığı belirtildi.

Saldırıların başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana toplam can kaybının 45 bin 28’e, yaralı sayısının ise 106 bin 962’ye yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.

ÖNCEKİ HABERLER
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı yerli lokomotif için 3 fabrika kuruluyor
Abdulkadir Uraloğlu açıkladı yerli lokomotif için 3 fabrika kuruluyor
Memur-Sen zam taleplerini açıkladı: Ek zam ocak ayında uygulanmalı
Memur-Sen zam taleplerini açıkladı: Ek zam ocak ayında uygulanmalı
Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması: Vergide adaleti güçlendireceğiz
Bakan Şimşek'ten vergi açıklaması: Vergide adaleti güçlendireceğiz
Bayern Münih sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı büyük liglerde liderler yara aldı
Bayern Münih sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı büyük liglerde liderler yara aldı
Setur yeni yıl için tatil severlere özel rotalar sunuyor
Setur yeni yıl için tatil severlere özel rotalar sunuyor
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Suriyelilerin Hatay'daki sınır kapılarından ülkelerine dönüşü sürüyor
Soba yakmaya çalışıyordu! Alzheimer hastası kadının korkunç ölümü
Soba yakmaya çalışıyordu! Alzheimer hastası kadının korkunç ölümü
Türkiye, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı genişletme kararına tepki gösterdi
Türkiye, İsrail'in Golan Tepeleri'nde yasa dışı genişletme kararına tepki gösterdi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine düzenlenen hava harekatlarında 9 terörist etkisiz hale getirildi
Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira
Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira
Ticaret Bakanlığı markasını da açıkladı! Bu kalem toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı markasını da açıkladı! Bu kalem toplatılıyor
Hepsiburada'dan "Yılbaşı Pazarı" kampanyası
Hepsiburada'dan "Yılbaşı Pazarı" kampanyası