BIST 9.998
DOLAR 34,94
EURO 36,72
ALTIN 2.979,31
HABER /  GÜNCEL

Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira

Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçenin kasım ayında 16,6 milyar TL, ocak-kasım döneminde ise 1 trilyon 277 milyar TL açık verdiğini açıkladı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, merkezi yönetim bütçesi kasım ayında 16,6 milyar TL açık verdi. Yılın ilk 11 ayında ise toplam bütçe açığı 1 trilyon 276 milyar 935 milyon TL’ye ulaştı.

Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 956,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, bütçe gelirleri 939,5 milyar TL oldu.

Vergi gelirleri bütçe gelirlerinin büyük kısmını oluşturarak 819,4 milyar TL’ye ulaştı. Vergi dışı gelirler ise 97,7 milyar TL olarak kaydedildi. Buna rağmen bütçe, kasım ayında 16,6 milyar TL açık verdi.

Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,2 artarak 7 trilyon 793 milyar 286 milyon TL’ye yükseldi. Ancak bütçe giderleri aynı dönemde yüzde 81,8 artarak 9 trilyon 70 milyar 221 milyon TL’ye ulaştı. Böylece yılın ilk 11 ayındaki bütçe açığı toplamda 1 trilyon 276 milyar 935 milyon TL oldu.

Bütçe gelirlerinde en büyük payı vergi gelirleri aldı. Ocak-kasım döneminde merkezi yönetim bütçe gelirlerinin büyük kısmını oluşturan vergi gelirleri, toplam 6 trilyon 636 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi dışı gelirler ise 1 trilyon 157 milyar TL seviyesinde kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ticaret Bakanlığı markasını da açıkladı! Bu kalem toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı markasını da açıkladı! Bu kalem toplatılıyor
Hepsiburada'dan "Yılbaşı Pazarı" kampanyası
Hepsiburada'dan "Yılbaşı Pazarı" kampanyası
Böbrek kanserinde risk faktörleri ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri
Böbrek kanserinde risk faktörleri ve sağlıklı yaşam tavsiyeleri
Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl doktoru açıkladı
Ferdi Tayfur hastaneye kaldırıldı! Son sağlık durumu nasıl doktoru açıkladı
Baraj doluluk oranı İstanbul: Barajlar doldu mu?
Baraj doluluk oranı İstanbul: Barajlar doldu mu?
Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti
Rapçi Sansar Salvo tutuklandı! Evinden çıkanlar şoke etti
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! Gram ve çeyrek son fiyat belli oldu
Altın fiyatları haftaya hızlı başladı! Gram ve çeyrek son fiyat belli oldu
Bütçe kasım ayında 16.65 milyar TL açık verdi
Bütçe kasım ayında 16.65 milyar TL açık verdi
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Orta Doğu' yanıtı: Sözlerin bir ağırlığı olmalı
Kılıçdaroğlu'ndan Özel'e 'Orta Doğu' yanıtı: Sözlerin bir ağırlığı olmalı
Melih Altınok, Türkiye'nin Baas Partisi'ni açıkladı
Melih Altınok, Türkiye'nin Baas Partisi'ni açıkladı
Metro kumanda merkezinde güvenlik personelini rehin almaya çalışan kişi yakalandı
Metro kumanda merkezinde güvenlik personelini rehin almaya çalışan kişi yakalandı
Petlas'ın Abdülkadir Özcan reaksiyonunu Ahmet Hakan değerlendirdi
Petlas'ın Abdülkadir Özcan reaksiyonunu Ahmet Hakan değerlendirdi