Bütçe açığı kasımda 1,66 milyar lira

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bütçenin kasım ayında 16,6 milyar TL, ocak-kasım döneminde ise 1 trilyon 277 milyar TL açık verdiğini açıkladı.

Abone ol

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2024 yılı Kasım ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, merkezi yönetim bütçesi kasım ayında 16,6 milyar TL açık verdi. Yılın ilk 11 ayında ise toplam bütçe açığı 1 trilyon 276 milyar 935 milyon TL’ye ulaştı.

Kasım ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 956,1 milyar TL olarak gerçekleşirken, bütçe gelirleri 939,5 milyar TL oldu.

Vergi gelirleri bütçe gelirlerinin büyük kısmını oluşturarak 819,4 milyar TL’ye ulaştı. Vergi dışı gelirler ise 97,7 milyar TL olarak kaydedildi. Buna rağmen bütçe, kasım ayında 16,6 milyar TL açık verdi.

Ocak-kasım döneminde bütçe gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67,2 artarak 7 trilyon 793 milyar 286 milyon TL’ye yükseldi. Ancak bütçe giderleri aynı dönemde yüzde 81,8 artarak 9 trilyon 70 milyar 221 milyon TL’ye ulaştı. Böylece yılın ilk 11 ayındaki bütçe açığı toplamda 1 trilyon 276 milyar 935 milyon TL oldu.

Bütçe gelirlerinde en büyük payı vergi gelirleri aldı. Ocak-kasım döneminde merkezi yönetim bütçe gelirlerinin büyük kısmını oluşturan vergi gelirleri, toplam 6 trilyon 636 milyar TL olarak gerçekleşti. Vergi dışı gelirler ise 1 trilyon 157 milyar TL seviyesinde kaldı.